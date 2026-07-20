El Ejecutivo provincial y los representantes de los estatales retoman este martes la negociación salarial del segundo semestre. Tras una semana de encuentros sin números sobre la mesa, todas las miradas están puestas en la propuesta que prepara el Ministerio de Economía.

Paritarias en Santa Fe: Gobierno y gremios vuelven a la mesa este martes y se espera una propuesta salarial concreta

Después de una primera ronda de reuniones la semana pasada, el Gobierno de Santa Fe y los gremios estatales (docentes, administración central y salud) se sientan otra vez este martes 21 de julio para retomar la discusión de las paritarias correspondiente al segundo semestre de 2026 .

La novedad, según anticiparon fuentes oficiales, es que esta vez el Ejecutivo llegaría con una oferta salarial concreta .

LEER MÁS: Tensión y pulseada de datos: el gobierno provincial y los gremios abren la paritaria del segundo semestre en Santa Fe

Qué espera el Gobierno llevar a la mesa

Según pudo saber UNO Santa Fe, la oferta que prepara el equipo económico que conduce Pablo Olivares tendría como base un mínimo garantizado que busque adelantarse a la inflación del semestre, en línea con el esquema aplicado en la primera mitad del año.

El funcionario ya había anticipado que la propuesta contemplará incrementos desde julio en adelante y remarcó que el diálogo con los gremios "es continuo".

Desde el Ministerio de Educación, la secretaria general María Martín defendió la evolución de los sueldos docentes y afirmó que la discusión "se terminó saldando" cuando el Gobierno mostró recibos de sueldo que muestran una suba del 30% en el cargo testigo desde febrero.

En la misma línea, el ministro José Goity insistió en que la negociación debe apoyarse en información objetiva y no en apreciaciones sin respaldo.

Más allá del número que finalmente se ponga sobre la mesa, un reclamo atraviesa a los distintos sectores gremiales: que la paritaria vuelva a ser una instancia de negociación real y no un mecanismo donde el Gobierno presenta una oferta y, ante el rechazo, termina cerrando por decreto.

Con ese trasfondo llega el encuentro de este martes: la incógnita ya no es si habrá o no una propuesta, sino si el número que presente el Gobierno alcanza para destrabar una negociación que, hasta ahora, mostró más coincidencias en la administración central que en el frente docente y de salud.

Una semana de diagnósticos cruzados

Los encuentros de la semana pasada sirvieron para que ambas partes expusieran su lectura sobre lo que dejó el primer semestre, pero terminaron sin que el Gobierno pusiera cifras sobre la mesa. En los tres casos, la resolución fue la misma: pasar a un cuarto intermedio hasta este martes.

Desde el Gobierno, la lectura oficial es que los mecanismos de aumentos mínimos garantizados aplicados entre enero y junio permitieron que los salarios le ganaran a la inflación, especialmente en los cargos más bajos.

En los gremios de la administración central, esa mirada fue compartida: tanto UPCN como ATE valoraron el esquema y coincidieron con la Provincia en que buena parte de los trabajadores obtuvo incrementos de entre el 20% y el 25% en el semestre.

Paritaria docente

El panorama fue distinto con los docentes. AMSAFE y SADOP cuestionaron de entrada el diagnóstico oficial y sostuvieron que, lejos de haber ganado poder adquisitivo, los salarios docentes perdieron entre un 5% y un 7% frente a la inflación durante el primer semestre.

El titular de AMSAFE, Rodrigo Alonso, fue el más crítico y pidió que la nueva propuesta apunte a empezar a recuperar la pérdida acumulada desde diciembre de 2023, que el gremio calcula en el 35%.

Desde SADOP, en tanto, se reclamó que la inflación deje de tomarse como techo de la negociación y se pidió la apertura de mesas técnicas para discutir temas como el control del ausentismo y la bonificación por capacitación.

En salud, la discusión giró menos en torno a un porcentaje y más a la estructura del sector. Siprus planteó un salario inicial de 3 millones de pesos para los profesionales, mientras que AMRA reclamó pases a planta permanente y avances en la carrera hospitalaria, en un contexto que ambos gremios describieron como de fuerte pérdida de profesionales hacia el sector privado.