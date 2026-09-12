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Nueve detenidos en allanamientos por microtráfico en Santo Tomé y Santa Fe

Cinco hombres y cuatro mujeres fueron detenidos en cinco procedimientos realizados en ambas ciudades. Secuestraron más de 737 gramos de cocaína, 1,1 kilos de marihuana, tres revólveres, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a las investigaciones.

12 de septiembre 2026 · 10:53hs
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Nueve detenidos en allanamientos por microtráfico en Santo Tomé y Santa Fe

Nueve detenidos en allanamientos por microtráfico en Santo Tomé y Santa Fe

Nueve personas fueron detenidas en cinco allanamientos realizados durante este viernes en Santo Tomé y la ciudad de Santa Fe, en el marco de cuatro investigaciones por venta de drogas al menudeo.

Los procedimientos fueron realizados por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Policía Federal Argentina (PFA), según el lugar de los allanamientos. Las causas son dirigidas por el fiscal Eric Fernández, de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Tres allanamientos en Santo Tomé

En Santo Tomé se realizaron tres procedimientos en viviendas ubicadas en Castelli entre Chapearouge y Dorrego; Córdoba al 4.800; y Saavedra entre Roverano y Lubary.

Los operativos estuvieron a cargo de personal de la División Microtráfico de la Región I de la PDI. En esos domicilios fueron detenidos tres hombres y tres mujeres.

Durante los allanamientos se secuestraron 537,7 gramos de cocaína, tanto en trozos compactos como fraccionada en 971 envoltorios de papel satinado, además de 1.122,7 gramos de marihuana.

También fueron incautados distintos elementos con vestigios de ambas drogas, tres revólveres calibre 32, 38 y 22, con cartuchos en su interior, y otros 21 cartuchos calibre 32 y 22.

A esto se sumaron dos balanzas de precisión, dos cámaras de videovigilancia, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Dos procedimientos en Santa Fe

En la ciudad de Santa Fe se realizaron otros dos allanamientos en inmediaciones de Roque Sáenz Peña y Larrea, en el barrio Nueva Pompeya. En este caso, las diligencias estuvieron a cargo de personal de la Policía Federal Argentina.

Como resultado de los procedimientos fueron detenidos dos hombres y una mujer.

Los agentes secuestraron 200 gramos de cocaína fraccionada para su venta al menudeo, distribuidos en 89 envoltorios de papel satinado, además de dos trozos compactos de la misma droga.

También fueron incautados teléfonos celulares y 520.000 pesos en efectivo.

Los procedimientos se realizaron en el marco de cuatro investigaciones por microtráfico que lleva adelante la Fiscalía General del MPA.

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