Uno Santa Fe | Santa Fe | Gendarmería

Gendarmería secuestró 941 kilos de marihuana de un cargamento abandonado a la altura de Berna en el norte santafesino

El hallazgo lo produjo un trabajador rural. Este avisó al dueño del establecimiento agropecuario, que a su vez hizo lo propio con la Policía, y estos con la Justicia Federal. La fiscal federal de Reconquista, Viviana Bruno Campaña, ordenó que oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) se hicieran cargo del procedimiento. Contabilizaron 991 ladrillos de marihuana que pesaron 941 kilos.

Juan Trento

Por Juan Trento

12 de septiembre 2026 · 10:35hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Gendarmería secuestró 941 kilos de marihuana de un cargamento abandonado a la altura de Berna en el norte santafesino

Gendarmería secuestró 941 kilos de marihuana de un cargamento abandonado a la altura de Berna en el norte santafesino

Este viernes por la tarde, un productor agropecuario de la zona rural de la localidad de Berna, en el departamento General Obligado, fue alertado por uno de sus trabajadores sobre el hallazgo de ladrillos envueltos que desprendían un fuerte olor vegetal.

Él fue quien denunció el suceso a los policías de la Comisaría 4ª de Malabrigo, departamento General Obligado, quienes fueron al lugar y, luego de la verificación, lo comunicaron a la fiscal federal Viviana Bruno Campaña.

La fiscal federal ordenó que oficiales de Gendarmería Nacional fueran al lugar y se hicieran cargo del procedimiento, como así también de la investigación sobre el origen del cargamento.

Testigos e imágenes

Los gendarmes llegaron al lugar, preservaron la zona, buscaron a testigos que pudieran aportar información y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia que pudieran contener imágenes sobre quiénes llegaron al lugar, en qué tipo de vehículos y abandonaron la carga.

Luego, con la presencia de testigos que fueron buscados para observar el desarrollo del procedimiento, contabilizaron los 991 ladrillos y se extrajeron muestras vegetales de manera azarosa que dieron como resultado que se trataba de cannabis sativa, es decir, marihuana.

Cadena de custodia

Cuando concluyeron con la redacción del acta de procedimiento, informaron la novedad a la Jefatura de la Región II de Gendarmería Nacional Argentina, que hizo lo propio con la fiscal federal Viviana Bruno Campaña, quien ordenó que todos los ladrillos secuestrados fueran trasladados a una dependencia de la fuerza de seguridad nacional y permanecieran con una férrea y permanente cadena de custodia.

Gendarmería secuestro marihuana
Noticias relacionadas
Día histórico para Santa Fe: arrancan los Juegos Suramericanos con la gran ceremonia de apertura

Día histórico para Santa Fe: arrancan los Juegos Suramericanos con la gran ceremonia de apertura

Partidas actualizadas. El Ministerio de Educación de Santa Fe fijó nuevos montos para comedores escolares y copa de leche.

Comedores escolares: aumentaron las partidas mientras crece la demanda de alimentos en Santa Fe

Lanzan una plataforma digital en Santa Fe para hacer el seguimiento de reclamos y servicios en tiempo real

Lanzan una plataforma digital en Santa Fe para hacer el seguimiento de reclamos y servicios en tiempo real

Costo Seom. El Municipio aclara que un usuario sin franquicia paga hasta $327.800 mensuales.

Polémica por el Seom en el Puerto: el municipio precisó cuánto cuesta estacionar y el ahorro que tienen los frentistas

Lo último

Las Panteras ganaron en Brasil y clasificaron al Mundial y al Panamericano 2027

Las Panteras ganaron en Brasil y clasificaron al Mundial y al Panamericano 2027

Las varias misiones que Colón tendrá ante Godoy Cruz para sostener la ilusión

Las varias misiones que Colón tendrá ante Godoy Cruz para sostener la ilusión

Colapinto se lució en Madrid y largará noveno en el Gran Premio de España

Colapinto se lució en Madrid y largará noveno en el Gran Premio de España

Último Momento
Las Panteras ganaron en Brasil y clasificaron al Mundial y al Panamericano 2027

Las Panteras ganaron en Brasil y clasificaron al Mundial y al Panamericano 2027

Las varias misiones que Colón tendrá ante Godoy Cruz para sostener la ilusión

Las varias misiones que Colón tendrá ante Godoy Cruz para sostener la ilusión

Colapinto se lució en Madrid y largará noveno en el Gran Premio de España

Colapinto se lució en Madrid y largará noveno en el Gran Premio de España

Gerometta: Es un partido especial ante Colón por la historia que tengo en Unión

Gerometta: "Es un partido especial ante Colón por la historia que tengo en Unión"

Terraplén Garello: la obra llegó al 85% y encara su última etapa en Colastiné Sur

Terraplén Garello: la obra llegó al 85% y encara su última etapa en Colastiné Sur

Ovación
Las Panteras ganaron en Brasil y clasificaron al Mundial y al Panamericano 2027

Las Panteras ganaron en Brasil y clasificaron al Mundial y al Panamericano 2027

Colapinto se lució en Madrid y largará noveno en el Gran Premio de España

Colapinto se lució en Madrid y largará noveno en el Gran Premio de España

Santa Fe comienza a disfrutar de los XIII° Juegos Suramericanos

Santa Fe comienza a disfrutar de los XIII° Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: La nueva infraestructura acuática impulsará el futuro de la natación

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: La nueva infraestructura acuática impulsará el futuro de la natación

Gerometta: Es un partido especial ante Colón por la historia que tengo en Unión

Gerometta: "Es un partido especial ante Colón por la historia que tengo en Unión"

Policiales
Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe