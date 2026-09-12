El hallazgo lo produjo un trabajador rural. Este avisó al dueño del establecimiento agropecuario, que a su vez hizo lo propio con la Policía, y estos con la Justicia Federal. La fiscal federal de Reconquista, Viviana Bruno Campaña, ordenó que oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) se hicieran cargo del procedimiento. Contabilizaron 991 ladrillos de marihuana que pesaron 941 kilos.

Gendarmería secuestró 941 kilos de marihuana de un cargamento abandonado a la altura de Berna en el norte santafesino

Este viernes por la tarde, un productor agropecuario de la zona rural de la localidad de Berna, en el departamento General Obligado, fue alertado por uno de sus trabajadores sobre el hallazgo de ladrillos envueltos que desprendían un fuerte olor vegetal .

Él fue quien denunció el suceso a los policías de la Comisaría 4ª de Malabrigo, departamento General Obligado, quienes fueron al lugar y, luego de la verificación, lo comunicaron a la fiscal federal Viviana Bruno Campaña .

La fiscal federal ordenó que oficiales de Gendarmería Nacional fueran al lugar y se hicieran cargo del procedimiento, como así también de la investigación sobre el origen del cargamento.

Testigos e imágenes

Los gendarmes llegaron al lugar, preservaron la zona, buscaron a testigos que pudieran aportar información y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia que pudieran contener imágenes sobre quiénes llegaron al lugar, en qué tipo de vehículos y abandonaron la carga.

Luego, con la presencia de testigos que fueron buscados para observar el desarrollo del procedimiento, contabilizaron los 991 ladrillos y se extrajeron muestras vegetales de manera azarosa que dieron como resultado que se trataba de cannabis sativa, es decir, marihuana.

Cadena de custodia

Cuando concluyeron con la redacción del acta de procedimiento, informaron la novedad a la Jefatura de la Región II de Gendarmería Nacional Argentina, que hizo lo propio con la fiscal federal Viviana Bruno Campaña, quien ordenó que todos los ladrillos secuestrados fueran trasladados a una dependencia de la fuerza de seguridad nacional y permanecieran con una férrea y permanente cadena de custodia.