Operativo sanitario especial en barrio Las Lomas tras la confirmación de un caso

La Región de Salud Santa Fe iniciará un operativo sanitario especial en el barrio Las Lomas, con el objetivo de evaluar el estado de salud de la comunidad y planificar la aplicación de la vacunación antigripal. El ingreso de un camión sanitario preocupó a todos los vecinos, quienes se alertaron al ver a los patrulleros que habrían camino

La cartera sanitaria toma esta decisión en una zona de la ciudad que tuvo un caso positivo por coronavirus. Se trata de una paciente que tiene el antecedente de haber estado en en Chaco, en la localidad de Castelli.

El operativo en Las Lomas se llevará a cabo conjuntamente con la Secretaría de Emergencia Sanitaria, Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y organizaciones sociales barriales.

En esta intervención se utilizará un camión sanitario con 2 médicos. Uno de los profesionales trabajará en el camión y el otro colaborará en las acciones territoriales, y una enfermera.

Conjuntamente en el territorio tres equipos de salud conformados por un médico, una enfermera y personal administrativo, realizarán visitas domiciliarias, casa por casa, evaluando el estado de salud de cada familia y activando el protocolo Covid 19 en los casos que así lo requieran. Estiman que el operativo demandará tres días, se iniciará este domingo y finalizaría el día miércoles.

Este jueves, la directora de Epidemiología de la provincia Carolija Cudos explicó que hay solo otra persona que tuvo contacto muy cercano con la mujer que dio positivo. "Ya están aisladas ambas y están siendo estudiadas", dijo la funcionaria.

"Y el resto de la comunidad que podría haber tenido un contacto, porque no se sabe exactamente qué contacto que tuvieron, se sabe que hubo un evento medio masivo de índole religiosa, con lo cual por eso se decidió tomar medidas en todo el barrio, una especie de aislamiento para que los que tengan síntomas no puedan salir ni ir y venir. Pero solo es una persona confirmada y una con síntomas. El resto están todos asintomáticas. Recordemos que la persona asintomática no contagia", describió Cudos días atrás.

"Esta persona de Las Lomas había estado en Chaco, no en Resistencia, sino en la localidad de Castelli por eso cuando uno puede investigar vemos estos casos que son aislados y por eso podemos decir que son puntuales. Cuando se investiga muchas veces se encuentra y que por ahí nos adelantamos en decir que hay circulación local, no estamos en esa instancia", recordó.

Y amplió: "De todos modos estamos siendo amplios en el criterio. Esto quiere decir que si una persona no viajó pero los síntomas son del coronavirus, y tiene un antecedente con una persona de viaje que decía estar asintomática y por ahí los síntomas son una pequeña fiebre o un poquito de dolor de garganta y la persona no lo jerarquiza y dice que estuvo asintomática y en realidad si tuvo síntomas. Por eso son muy pocos los casos, no tenemos circulación en la comunidad".