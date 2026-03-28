Candela Giordanino, busca apoyo para competir en la Copa del Mundo de aguas abiertas

La nadadora de Unión e integrante de la selección Argentina, Candela Giordanino, necesita reunir fondos para competir en España e Italia en el circuito mundial.

La nadadora santafesina Candela Giordanino, representante del Club Atlético Unión, se prepara para otro gran desafío en su aquilatada carrera deportiva: participar en la Copa del Mundo de aguas abiertas que se disputará el 25 y 26 de abril en Ibiza, España, y el 1 y 2 de mayo, en Cerdeña, Italia.

La competencia que se realizará en tierras españolas e italianas será en las cristalinas agua del mar Mediterráneo, la primera en la reconocida zona de Santa Eulària des Riu y la segunda en el Golfo Aranci, y reunirá a nadadores de todo el mundo en pruebas de 10 kilómetros, una de las distancias más exigentes del calendario internacional de la disciplina.

Candela Giordanino requiere apoyo para competir en aguas abiertas

Candela, de 21 años, y para estar presente en las pruebas a realizarse en España e Italia, se encuentra buscando apoyo económico que le permita afrontar los costos del viaje y la competencia. "Como son carreras que están fuera del cronograma del calendario financiado por la Confederación Argentina, los deportistas que quieren ir, osea, están permitidos de ir, pero son viajes que son autofinanciados" expresó la talentosa deportista a UNO Santa Fe.

En el mismo sentido subrayó que "como todos sabemos, el deporte, y mucho más la natación y las aguas abiertas, en particular, tienen poco apoyo económico, y de sponsors. Así que para solventar los gastos del pasaje aéreo, de los hoteles y las comidas, estoy buscando apoyo para poder ir y competir y seguir creciendo como atleta y representar a la Argentina de la mejor forma".

LEER MÁS: Sofía Garcés se lució con un cuarto puesto en la Copa del Mundo

"Estas carreras de circuito mundial son cuatro fechas. La primera fue este fin de semana en Egipto. Y mi idea y mi intención sería ir a las próximas dos o tres, si se puede. Pero en lo posible quiero hacer estas dos. La segunda fecha es en Ibiza, España, del 25 al 26 de abril, y la tercera fecha es en Cerdeña, en Italia el 1 y el 2 de mayo. Por lo que haría un viaje y ya agarraría esas dos carreras en un solo viaje" sostuvo la destacada nadadora de la ciudad de Santa Fe e hija de Celeste Puñet.

image

Acerca de cómo se prepara para dichas competencias, resaltó que "me estoy preparando en Unión, casi igual que siempre, con 10 turnos en el agua, y 5 de gimnasio, y ahí también le sumamos a todo eso, estudiar la carrera de educación física, así que a full. Venimos haciendo el circuito de aguas abiertas, ya hice las tres primeras etapas que fueron en Santa Fe, Córdoba y en San Juan, y quedaría la última, y más importante que es el selectivo para los Juegos Suramericanos que se harán en la ciudad de Santa Fe".

LEER MÁS: Llega el tercer capítulo del Torneo Dos Orillas femenino

Durante varias temporadas estuvo radicada en Brasil, concretamente en el Gremio de Porto Alegre. En 2022 decidió hacer una experiencia en uno de los clubes de mayor relevancia en el vecino país en la natación, con natatorios de primer nivel, y dedicación full time. Sobre esto, Candela manifestó que "la experiencia en Brasil fue única. Fue una muy buena experiencia, estoy contenta con todo lo que viví y aprendí estando allá. Me enseñó muchas cosas como persona y como deportista también. No tengo dudas que lo volvería a hacer si tengo la oportunidad".

Para poder viajar a Europa y representar al país en la Copa del Mundo, la nadadora de la Federación Santafesina de Natación está buscando sponsors y también apoyo de la comunidad. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias de Mercado Pago: mundial.candela.mp y el CVU es el siguiente: 00000031000373776256407. Además, empresas o marcas interesadas en acompañar su carrera pueden contactarla a través de su cuenta de Instagram: @cande.giordanino.