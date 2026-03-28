Colón tendrá una última chance para conseguir entradas ante Patronato

Los hinchas de Colón que planean viajar a Paraná para el compromiso ante Patronato todavía cuentan con una última oportunidad para asegurarse un lugar en el estadio. El club entrerriano confirmó que persiste un remanente de entradas para público neutral y decidió extender la venta durante la jornada del sábado.

Desde el Club Atlético Patronato informaron que las localidades destinadas a hinchas neutrales continúan disponibles y se comercializan exclusivamente en la Secretaría de la institución . La venta se extenderá hasta este sábado a las 18 horas , en lo que representa la última ventana para adquirir tickets. El valor de cada entrada fue fijado en $70.000 , en línea con la expectativa de alta demanda generada por la cercanía geográfica entre ambas ciudades.

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El encuentro se disputará este domingo a las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, escenario donde se anticipa una marcada presencia de simpatizantes rojinegros. La proximidad entre Santa Fe y Paraná facilita el traslado y potencia la movilización de los hinchas. En ese contexto, la habilitación de un cupo para público neutral aparece como una vía clave para que los seguidores de Colón puedan acompañar al equipo fuera de casa.

Desde la organización remarcaron que no se venderán entradas el domingo, por lo que quienes deseen asistir deberán adquirirlas de manera anticipada durante el sábado. De esta manera, el club entrerriano busca ordenar el acceso al estadio y evitar inconvenientes en la jornada del partido, que promete un marco intenso tanto dentro como fuera de la cancha.