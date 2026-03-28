Patronato vs Colón: hora, TV y cómo verlo en vivo online

Colón visita Paraná por la fecha 7 de la Primera Nacional. El partido se juega este domingo a las 16 y podrá verse por TV, streaming y radio.

Colón visitará este domingo a Patronato en Paraná por la séptima fecha de la Primera Nacional , en un partido clave para seguir prendido en la pelea. El encuentro comenzará a las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y contará con múltiples opciones para seguirlo en vivo.

El duelo entre Patronato y Colón podrá seguirse en vivo a través de distintas plataformas. La transmisión estará disponible de manera online mediante LPF Play , la aplicación oficial que concentra los partidos del ascenso argentino. Además, el encuentro también podrá verse por Canal 21 de Cablevideo (VEO) y escucharse por la UNO 106.3 "La Red Santa Fe".

Cómo ver Patronato vs Colón en LPF Play: paso a paso

Para seguir el partido en LPF Play, los usuarios pueden acceder desde distintos dispositivos:

Desde computadora o notebook: ingresar a www.lpfplay.com

ingresar a www.lpfplay.com Desde celular: descargar la app “LPF Play” en Play Store (Android) o App Store (iPhone)

descargar la app “LPF Play” en o Desde Smart TV: buscar la aplicación en la tienda correspondiente o utilizar dispositivos como Chromecast o Apple TV

Una vez dentro de la plataforma, se debe seleccionar la categoría Primera Nacional, buscar el partido en la sección “En Vivo” y presionar la opción “ver evento” para iniciar la transmisión.

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Colón visita Paraná con el objetivo de sumar

El equipo santafesino afronta un compromiso exigente en condición de visitante, en una cancha siempre compleja como el Presbítero Bartolomé Grella. Con la posibilidad de contar con público neutral, se espera una buena presencia de hinchas rojinegros. En este contexto, Colón buscará sostener su rendimiento y sumar una nueva victoria que le permita consolidarse en la tabla de la Primera Nacional.