Los trabajos se realizarán desde este miércoles y hasta el martes próximo, entre las 17.30 y la madrugada, en el sentido hacia Rosario. Se intervendrá un carril sin corte total, pero advierten posibles demoras en un punto clave del tránsito.

Repavimentan el puente del río Salado en la autopista y habrá reducción de calzada durante una semana

El Gobierno provincial avanza con tareas de reparación y repavimentación en la Autopista Rosario–Santa Fe , con foco en el puente sobre el río Salado, en la salida de la capital provincial. Las obras comenzarán este miércoles 29 de abril y se extenderán hasta el martes 5 de mayo, en el carril con sentido hacia Rosario.

Los trabajos se desarrollarán entre las 17.30 y la madrugada , en un solo carril, por lo que habrá reducción de calzada sin interrupción total del tránsito . Se trata de una intervención en un sector considerado crítico por el alto flujo vehicular.

e52a7f99-7d00-4af1-b0cc-3d924e143c28 Repavimentan el puente del río Salado en la autopista y habrá reducción de calzada durante una semana

El administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, indicó que las tareas forman parte de un plan más amplio de recuperación del corredor. “Ya estábamos trabajando en la zona durante la noche, la gente ya puede circular en tramos de pavimento nuevo, los últimos trabajos en este tramo los dejamos para el puente”, explicó.

Según detalló, la obra apunta a recuperar sectores deteriorados de la traza, en el marco de un contrato licitado por el fideicomiso de la autopista y ejecutado por la empresa Inar Vial S.A. En total, se intervienen unos 4 kilómetros en este sector, a lo que se sumará luego un nuevo frente de obra durante un mes entre los kilómetros 116 y 118, en la mano que va hacia Santa Fe.

Desde Vialidad advirtieron que las tareas pueden generar demoras en la circulación, especialmente en los horarios de mayor tránsito. “Entendemos que es un punto crítico, pero para poder mejorar la autopista necesitamos de esta semana”, señaló Seghezzo.

En ese sentido, recomendaron a quienes circulen por la zona salir con anticipación, prever posibles demoras y respetar las indicaciones del personal de Seguridad Vial, además de considerar el uso de caminos alternativos.

Estas intervenciones se enmarcan en un proceso más amplio de obras sobre la autopista, que incluye la finalización del tercer carril entre Rosario y San Lorenzo, el próximo inicio de la ampliación entre San Lorenzo y Timbúes, y tareas permanentes de mantenimiento en distintos tramos del corredor.