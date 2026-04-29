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Unión recupera a Estigarribia y el equipo tendrá una variante para recibir a Talleres

Con la vuelta de Marcelo Estigarribia luego de cumplir la fecha de suspensión, el DT de Unión Leonardo Madelón debe definir si sale Nicolás Palavecino o Brahian Cuello

Ovación

Por Ovación

29 de abril 2026 · 10:29hs
Marcelo Estigarribia será titular el sábado cuando Unión reciba a Talleres.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Marcelo Estigarribia será titular el sábado cuando Unión reciba a Talleres.

La buena noticia para Unión es que no tiene jugadores titulares lesionados ni tampoco suspendidos, ya que Marcelo Estigarribia cumplió la fecha de suspensión y está en condiciones de jugar el sábado ante Talleres.

Unión tendrá un cambio para recibir a Talleres

En consecuencia y de no mediar ningún imprevisto, la realidad indica que Leonardo Madelón realizará una sola variante para recibir a la T.

La misma será el retorno de Estigarribia, pero en esta ocasión se plantea la duda respecto a quien saldrá de la formación titular.

Un par de fechas antes, no hubiese existido tal interrogante, ya que Brahian Cuello viene siendo titular y Nicolás Palavecino es suplente.

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Sin embargo, el nivel de Cuello no es bueno y en los últimos encuentros incidió poco y nada. Mientras que Palavecino viene de jugar su mejor partido en el torneo.

Por lo cual, no sería impensado que Madelón se incline por Palavecino para jugar por el carril izquierdo. En caso contrario, el DT ratificará a Cuello, saliendo el primero de la formación titular.

La probable formación sería con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello o Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Unión Estigarribia Talleres
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