Unión define todo ante Talleres: guía completa para el hincha en el 15 de Abril

Unión se juega la clasificación a los octavos de final frente a Talleres. Horarios, accesos, precios y todo lo que hay que saber para vivir una final en Santa Fe.

El sábado 2 de mayo no será un partido más para Unión . Desde las 18.45, en el estadio 15 de Abril, el equipo rojiblanco disputará un duelo clave ante Talleres por la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura, con la clasificación a los octavos de final en juego.

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En ese contexto, el club difundió un completo operativo para que los hinchas puedan asistir sin inconvenientes a una jornada que promete ser de alta convocatoria.

Las puertas del estadio se abrirán a las 16.45, dos horas antes del inicio.

Atención socios de Unión: requisitos y accesos

Los socios deberán ingresar con:

Carnet habilitado

Cuota de abril al día

DNI obligatorio

Desde la institución remarcaron que no podrán ingresar quienes no tengan la cuota al día, aunque podrán regularizar su situación en el momento de manera online.

Además, los carnets con fallas serán retenidos, pero el socio podrá ingresar presentando su DNI.

Venta de entradas: solo online

Un punto clave: ya no hay venta física en boleterías. Todas las entradas, tanto para socios como no socios, se adquieren exclusivamente a través del sistema online del club.

Precios para socios

Platea preferencial baja: $50.000

Platea preferencial alta: $35.000

Plateas laterales (alta y baja): $30.000

Platea redonda: $25.000

Precios para no socios

Generales preferenciales: $40.000

Jubilados: $20.000

Menores hasta 11 años (seguro): $10.000

Platea preferencial baja: $90.000

Platea preferencial alta: $75.000

Plateas laterales: $70.000

Platea redonda: $65.000

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/2049602122786734538&partner=&hide_thread=false ¡Atención Tatengues!

¡Todo lo que tenés que saber para venir el sábado al Estadio 15 de Abril!



https://t.co/mtzrYAywvW pic.twitter.com/ie0wpv74wb — Club Atlético Unión (@clubaunion) April 29, 2026

Accesos al estadio

El club dispuso los siguientes ingresos según ubicación:

Populares (socios y no socios): Cándido Pujato y López y Planes

Platea Redonda y Sudoeste: Av. Perón y Bv. Pellegrini

Platea Sudeste, palcos, preferenciales y altas: Bv. Pellegrini y López y Planes

Sectores especiales

Personas con discapacidad motriz: ingreso por Portón 9 (Platea Redonda, sobre Bv. Pellegrini, con cupos limitados)

Otras discapacidades: Portón 7, sobre Cándido Pujato

Además, se recordó que el codo de damas y jubilados es exclusivo para socios.

Oficina de socios

Miércoles y jueves: de 9 a 12 y de 16 a 19

Viernes (feriado) y sábado: cerrado

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Una final anticipada

Unión se juega mucho más que tres puntos. La clasificación a los octavos está en juego y el 15 de Abril será el escenario de una verdadera final. Con estadio lleno y clima de definición, el equipo buscará dar el paso que le falta. El hincha, como siempre, será protagonista.