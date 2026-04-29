El sábado 2 de mayo no será un partido más para Unión. Desde las 18.45, en el estadio 15 de Abril, el equipo rojiblanco disputará un duelo clave ante Talleres por la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura, con la clasificación a los octavos de final en juego.
Unión define todo ante Talleres: guía completa para el hincha en el 15 de Abril
Unión se juega la clasificación a los octavos de final frente a Talleres. Horarios, accesos, precios y todo lo que hay que saber para vivir una final en Santa Fe.
En ese contexto, el club difundió un completo operativo para que los hinchas puedan asistir sin inconvenientes a una jornada que promete ser de alta convocatoria.
Las puertas del estadio se abrirán a las 16.45, dos horas antes del inicio.
Atención socios de Unión: requisitos y accesos
Los socios deberán ingresar con:
Carnet habilitado
Cuota de abril al día
DNI obligatorio
Desde la institución remarcaron que no podrán ingresar quienes no tengan la cuota al día, aunque podrán regularizar su situación en el momento de manera online.
Además, los carnets con fallas serán retenidos, pero el socio podrá ingresar presentando su DNI.
Venta de entradas: solo online
Un punto clave: ya no hay venta física en boleterías. Todas las entradas, tanto para socios como no socios, se adquieren exclusivamente a través del sistema online del club.
Precios para socios
Platea preferencial baja: $50.000
Platea preferencial alta: $35.000
Plateas laterales (alta y baja): $30.000
Platea redonda: $25.000
Precios para no socios
Generales preferenciales: $40.000
Jubilados: $20.000
Menores hasta 11 años (seguro): $10.000
Platea preferencial baja: $90.000
Platea preferencial alta: $75.000
Plateas laterales: $70.000
Platea redonda: $65.000
Accesos al estadio
El club dispuso los siguientes ingresos según ubicación:
Populares (socios y no socios): Cándido Pujato y López y Planes
Platea Redonda y Sudoeste: Av. Perón y Bv. Pellegrini
Platea Sudeste, palcos, preferenciales y altas: Bv. Pellegrini y López y Planes
Sectores especiales
Personas con discapacidad motriz: ingreso por Portón 9 (Platea Redonda, sobre Bv. Pellegrini, con cupos limitados)
Otras discapacidades: Portón 7, sobre Cándido Pujato
Además, se recordó que el codo de damas y jubilados es exclusivo para socios.
Oficina de socios
Miércoles y jueves: de 9 a 12 y de 16 a 19
Viernes (feriado) y sábado: cerrado
LEER MÁS: Coutaz fue claro en Unión: "Racing no pagó nada, pedimos que se cumpla con lo pactado"
Una final anticipada
Unión se juega mucho más que tres puntos. La clasificación a los octavos está en juego y el 15 de Abril será el escenario de una verdadera final. Con estadio lleno y clima de definición, el equipo buscará dar el paso que le falta. El hincha, como siempre, será protagonista.