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Santa Fe rechaza cambios en el sistema de discapacidad impulsados por Nación y advierte sobre "retrocesos en derechos"

La Provincia cuestionó un proyecto enviado al Congreso, acompañó un reclamo federal unificado y alertó por el riesgo de desfinanciamiento del sistema y cierre de instituciones.

29 de abril 2026 · 18:36hs
Santa Fe rechaza cambios al sistema de discapacidad impulsados por Nación y advierte sobre retrocesos en derechos

Santa Fe rechaza cambios al sistema de discapacidad impulsados por Nación y advierte sobre "retrocesos en derechos"

El Gobierno de Santa Fe expresó su rechazo a las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo nacional en el sistema de discapacidad, durante su participación en la 108° Asamblea del Consejo Federal de Discapacidad (Cofedis) realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La delegación santafesina, integrada por la subsecretaria de Personas con Discapacidad, Florencia Ottolini, y la secretaria de Políticas Sociales e Integración, Viviana Foresi, manifestó su preocupación por el impacto de las medidas y acompañó el posicionamiento conjunto de las 24 jurisdicciones del país.

En ese marco, todas las provincias aprobaron por unanimidad el rechazo al proyecto de ley MEN-2026-109, al considerar que implica un retroceso en derechos. Según se planteó, la iniciativa propone un corrimiento del Estado nacional en áreas clave, desregula el nomenclador de prestaciones —lo que podría afectar la sostenibilidad del sistema—, vincula las pensiones a criterios de invalidez laboral y traslada responsabilidades a las provincias.

Además, durante la Asamblea se exigió la regularización urgente de los pagos a prestadores del programa Incluir Salud, ante el riesgo de cierre de instituciones y el desfinanciamiento del sistema.

Cuestionamientos al proyecto

Ottolini señaló que uno de los principales puntos de preocupación es la eliminación del nomenclador que regula las prestaciones. “Lo que más preocupa es lo que el proyecto propone eliminar: el nomenclador que hoy ordena y regula las prestaciones. Sin eso, el sistema queda librado a la discrecionalidad. No es simplificar, es desproteger”, afirmó.

En la misma línea, advirtió sobre los cambios en el criterio de acceso a pensiones: “También plantea volver a asociar las pensiones a la invalidez laboral. Eso es retroceder y desconocer las barreras reales que enfrentan las personas con discapacidad”.

La Asamblea también resolvió reclamar el cumplimiento de la Ley N° 27.793 de Emergencia en Discapacidad y estableció que cualquier modificación del sistema debe debatirse en ámbitos federales, con participación de las provincias y de las personas con discapacidad.

Asimismo, se remarcó la necesidad de garantizar el debido proceso y la continuidad de las prestaciones en eventuales instancias de revisión o auditoría.

Participación de Santa Fe

En el cierre del encuentro, se conformaron las comisiones de trabajo del Cofedis con representación de distintas jurisdicciones. En ese esquema, Santa Fe tendrá un rol destacado al coordinar la comisión de Accesibilidad, a cargo de Ottolini, junto a representantes de otras provincias.

El posicionamiento conjunto de las jurisdicciones deja planteado un escenario de tensión en torno al futuro del sistema de discapacidad, con cuestionamientos a los cambios propuestos y pedidos de mayor participación en su definición.

Santa Fe discapacidad
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