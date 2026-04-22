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A 50 días del Mundial 2026: los que tienen un lugar asegurado en la lista de Scaloni

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial y Lionel Scaloni comienza definir la lista final de la Selección Argentina. Todos los detalles.

Ovación

Por Ovación

22 de abril 2026 · 11:27hs
A 50 días del Mundial 2026: los que tienen un lugar asegurado en la lista de Scaloni

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 está a la vuelta de la esquina y, a falta de solo 50 días para su inicio, el director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, ya comienza a definir quiénes serán los 26 convocados.

Ya habrían 22 de los 26 jugadores que integrarán la lista final con un lugar asegurado, a no ser que sufran alguna lesión que los termine marginando de la cita mundialista.

Los arqueros elegidos son Emiliano Martínez, quien es una figura clave en la Selección argentina y que siempre tuvo rendimientos muy altos con la camiseta “Albiceleste”, y Gerónimo Rulli. Los más probable es que el tercer arquero sea Juan Musso, quien atraviesa un gran momento en el Atlético Madrid.

En lo que respecta a la defensa, todo indica que los elegidos son Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

La gran incógnita pasa por el lateral izquierdo que en un principio sería el suplente de Tagliafico. Una opción es Marcos Acuña, de amplio recorrido en la Selección, aunque también surgen como muy buenas alternativas Valentín Barco, que también se desempeña muy bien como mediocampista y esto le daría una gran ventaja, y Gabriel Rojas.

Por otra parte, los mediocampistas que tienen las valijas armadas para viajar a Norteamérica son Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Nicolás González, Exequiel Palacios, Nico Paz, Thiago Almada y Giuliano Simeone.

El otro jugador que tiene buenas chances de sumarse es Giovani Lo Celso, quien fue una fija en cada convocatoria de Scaloni, aunque una remontada de nivel por parte de Franco Mastantuono en el Real Madrid también le abriría una muy buena posibilidad.

Finalmente, los delanteros serán Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y José Manuel López.

En las últimas semanas, todo parecía indicar que López y Joaquín Panichelli iban a disputarse un lugar hasta las últimas semanas previas a que se presentara la lista final, aunque la rotura de ligamentos de Panichelli le allanó el camino al “Flaco”.

Los 22 jugadores con un lugar asegurado en el Mundial 2026

Arqueros:

  • Emiliano Martínez
  • Gerónimo Rulli

Defensores:

  • Nahuel Molina
  • Gonzalo Montiel
  • Cristian Romero
  • Lisandro Martínez
  • Leonardo Balerdi
  • Nicolás Otamendi
  • Nicolás Tagliafico

Mediocampistas:

  • Leandro Paredes
  • Alexis Mac Allister
  • Enzo Fernández
  • Rodrigo de Paul
  • Nicolás González
  • Exequiel Palacios
  • Nico Paz
  • Thiago Almada
  • Giuliano Simeone

Delanteros:

  • Lionel Messi
  • Julián Álvarez
  • Lautaro Martínez
  • José López

Mundial Scaloni Selección
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