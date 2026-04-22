En la cornisa: Unión busca reacción y Madelón mueve el tablero

Unión llega golpeado y obligado a sumar en Linier ante Vélez, con dudas en el esquema y cambios obligados en el ataque. ¿Qué hará Leo Madelón?

Unión entra en una semana determinante, con la mira puesta en el duelo del próximo lunes a las 18.45 frente a Vélez, en el estadio José Amalfitani, por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El equipo de Leonardo Madelón necesita reaccionar tras dos derrotas consecutivas —1-2 ante Estudiantes en La Plata y 2-3 frente a Newell’s en Santa Fe— que marcaron una involución futbolística y lo obligan a sumar para sostener sus aspiraciones de clasificación a los playoffs.

Una baja obligada y decisiones por tomar por Madelón en Unión

El DT no podrá contar con Marcelo Estigarribia, suspendido, lo que lo obliga a reconfigurar el ataque. A partir de allí, se abre un abanico de posibilidades que el entrenador viene evaluando en los entrenamientos.

Agustín Colazo Prensa Unión

Si decide sostener el esquema 4-4-2, el principal candidato a meterse en el once es Agustín Colazo, quien corre con ventaja sobre Diego Armando Díaz para acompañar en ofensiva.

La alternativa de cambiar el sistema

Sin embargo, no se descarta un giro táctico. La otra opción es modificar el dibujo y pasar a un 4-4-1-1, con un mediapunta suelto detrás del delantero.

En ese caso, aparecen con fuerza Nicolás Palavecino y Lucas Menossi, dos jugadores que tuvieron buenos ingresos en el último partido y que podrían aportar mayor juego en una zona donde el equipo mostró falencias.

Unión Barracas Central Nicolás Palavecino Prensa Unión

De hecho, en el ensayo del martes ante Sportivo Guadalupe en el 15 de Abril, Madelón probó esa variante, con Palavecino en un rol más libre en ofensiva. Menossi, por su parte, también formó parte del equipo, aunque como volante central.

Un mediocampo a revisar

Justamente, la mitad de la cancha es otro de los sectores bajo análisis. La falta de generación en los últimos partidos dejó en evidencia la necesidad de encontrar nuevas alternativas.

En ese sentido, no sería descabellado que Menossi se meta en el equipo en lugar de Rafael Profini, buscando mayor claridad en la circulación y peso en la elaboración.

Recta final de la preparación

Las definiciones llegarán en los entrenamientos del viernes y sábado, donde Madelón comenzará a perfilar el once titular. El domingo por la mañana será el último ensayo antes del viaje a Buenos Aires, donde el plantel aguardará concentrado el compromiso en Liniers.

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Con poco margen de error y la obligación de levantar la imagen, Unión se juega mucho más que tres puntos: pone en juego su lugar en la pelea por la clasificación.