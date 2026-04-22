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Alto Verde: una balacera dejó dos heridos y policías atacados a tiros

Fue un cruento tiroteo ejecutado por integrantes de una misma familia en pasaje 14 de la manzana 3 del distrito costero. Dos hombres fueron baleados y, al llegar, la policía fue recibida a tiros.

Juan Trento

Por Juan Trento

22 de abril 2026 · 11:43hs
Alto Verde: violenta balacera dejó dos heridos y policías atacados a tiros

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Alto Verde: violenta balacera dejó dos heridos y policías atacados a tiros

Este martes por la tarde, minutos antes de las 17, en el pasaje 14 de la manzana 3 de Alto Verde, se produjo un ataque criminal que dejó como saldo a dos hombres heridos de bala en distintas partes del cuerpo.

El caso se agravó con la llegada de efectivos policiales de Orden Público y Cuerpos, quienes fueron atacados a balazos tras acudir al lugar por denuncias de vecinos a la central de emergencias 911.

Los heridos fueron identificados como Tobías González de 18 años y Fernando Nahuel Tevez de 31. Ambos fueron trasladados al hospital Cullen.

Heridos de bala

Los dos heridos de bala fueron asistidos por médicos del servicio de Emergentología en el shockroom para pacientes en estado crítico.

En el caso de Tobías González, los profesionales constataron un impacto de bala en el rostro con orificio de salida y otro en el brazo derecho. El joven perdió una abundante cantidad de sangre, recibió curaciones y quedó internado en observación. Por su parte, Tevez presentó heridas de arma de fuego en el hombro derecho, cintura, muslo izquierdo y tobillo derecho.

González fue trasladado en un vehículo particular, mientras que Tevez llegó al nosocomio en el patrullero policial N° 12.894.

Testigos e imágenes

Los efectivos policiales que intervinieron en el lugar fueron recibidos por una andanada de disparos, aunque ninguno resultó herido. Como respuesta, repelieron la agresión con postas de goma utilizando escopetas calibre 12/70.

Durante el operativo, los uniformados dialogaron con vecinos de la zona, quienes señalaron de manera coincidente a integrantes de un violento clan familiar identificado con la inicial “G.”, acusado de generar conflictos en el barrio desde hace varios meses.

Además, los agentes trabajaron en la búsqueda de testigos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, material clave para identificar a los agresores.

Peritajes criminalísticos

La situación fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó la elaboración de informes médicos sobre el estado de salud de los heridos, la toma de testimonios a vecinos y el relevamiento de imágenes de cámaras de seguridad.

Asimismo, dispuso la realización de peritajes criminalísticos, que fueron llevados adelante por especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI). En el lugar se secuestró al menos una ojiva servida, elemento clave para la causa.

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Alto Verde balacera heridos
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