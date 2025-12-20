Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

A que finales clasificó Estudiantes (LP) tras obtener el Trofeo de Campeones

El “Pincha” superó a Platense por 2-1 y obtuvo el pase a otros trofeos más.

Ovación

Por Ovación

20 de diciembre 2025 · 21:39hs
A que finales clasificó Estudiantes (LP) tras obtener el Trofeo de Campeones

Estudiantes de La Plata venció a Platense 2-1 por el Trofeo de Campeones, donde se enfrentaban tras ganar el Apertura y el Clausura y el ganador definía además de un nuevo título, la clasificación a varias finales.

Estudiantes venía de ganarle la final del Torneo Clausura a Racing por penales tras el empate en el tiempo reglamentario.

Debido a la insólita cantidad de torneos que tendrá el fútbol argentino en el 2026 (serán ocho en total), el ganador del Trofeo de Campeones tendrá la oportunidad de disputar otras copas.

Estudiantes, por más trofeos para su vitrina

Una de ellas es la Supercopa Internacional, donde el “Pincha” se enfrentará con Rosario Central, equipo al que le regalaron el título de Campeón de Liga que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) invento de la noche a la mañana por finalizar primero en la tabla anual.

Además, disputará la Supercopa Argentina, donde definirá el trofeo ante Independiente Rivadavia de Mendoza gracias a su histórica consagración en la Copa Argentina.

El conteo no termina allí, ya que en el 2026 también se disputará la Recopa de Campeones, entre los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina.

Estudiantes Platense Trofeo de Campeones
Noticias relacionadas
platense y estudiantes de la plata van por la gloria en el trofeo de campeones

Platense y Estudiantes de La Plata van por la gloria en el Trofeo de Campeones

trofeo de campeones: se confirmo la terna arbitral para platense-estudiantes

Trofeo de Campeones: se confirmó la terna arbitral para Platense-Estudiantes

se enfrio una negociacion avanzada en colon: ¿se cae la llegada de matias godoy?

Se enfrió una negociación avanzada en Colón: ¿se cae la llegada de Matías Godoy?

todos los titulos de liga que ganaron racing y estudiantes en su historia

Todos los títulos de liga que ganaron Racing y Estudiantes en su historia

Lo último

Uno por uno, todos los ganadores del Trofeo de Campeones

Uno por uno, todos los ganadores del Trofeo de Campeones

A que finales clasificó Estudiantes (LP) tras obtener el Trofeo de Campeones

A que finales clasificó Estudiantes (LP) tras obtener el Trofeo de Campeones

Estudiantes le ganó a Platense con un doblete de Pipa Alario y alzó el Trofeo de Campeones

Estudiantes le ganó a Platense con un doblete de Pipa Alario y alzó el Trofeo de Campeones

Último Momento
Uno por uno, todos los ganadores del Trofeo de Campeones

Uno por uno, todos los ganadores del Trofeo de Campeones

A que finales clasificó Estudiantes (LP) tras obtener el Trofeo de Campeones

A que finales clasificó Estudiantes (LP) tras obtener el Trofeo de Campeones

Estudiantes le ganó a Platense con un doblete de Pipa Alario y alzó el Trofeo de Campeones

Estudiantes le ganó a Platense con un doblete de Pipa Alario y alzó el Trofeo de Campeones

Más del 25% de la población activa del Gran Santa Fe busca otro empleo o un ingreso adicional

Más del 25% de la población activa del Gran Santa Fe busca otro empleo o un ingreso adicional

El Tribunal de Competencias falló en contra de Colón

El Tribunal de Competencias falló en contra de Colón

Ovación
Vazzoler destacó el semillero de Unión: Estos chicos nos van a dar un montón

Vazzoler destacó el semillero de Unión: "Estos chicos nos van a dar un montón"

Colón, en suspenso: Yllana arrancó en San Martín (T) y frenó la salida de Wachi García

Colón, en suspenso: Yllana arrancó en San Martín (T) y frenó la salida de Wachi García

El Tribunal de Competencias falló en contra de Colón

El Tribunal de Competencias falló en contra de Colón

Estudiantes le ganó a Platense con un doblete de Pipa Alario y alzó el Trofeo de Campeones

Estudiantes le ganó a Platense con un doblete de Pipa Alario y alzó el Trofeo de Campeones

A que finales clasificó Estudiantes (LP) tras obtener el Trofeo de Campeones

A que finales clasificó Estudiantes (LP) tras obtener el Trofeo de Campeones

Policiales
Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio