A que finales clasificó Estudiantes (LP) tras obtener el Trofeo de Campeones

El “Pincha” superó a Platense por 2-1 y obtuvo el pase a otros trofeos más.

Estudiantes de La Plata venció a Platense 2-1 por el Trofeo de Campeones , donde se enfrentaban tras ganar el Apertura y el Clausura y el ganador definía además de un nuevo título, la clasificación a varias finales.

Estudiantes venía de ganarle la final del Torneo Clausura a Racing por penales tras el empate en el tiempo reglamentario.

Debido a la insólita cantidad de torneos que tendrá el fútbol argentino en el 2026 (serán ocho en total), el ganador del Trofeo de Campeones tendrá la oportunidad de disputar otras copas.

Estudiantes, por más trofeos para su vitrina

Una de ellas es la Supercopa Internacional, donde el “Pincha” se enfrentará con Rosario Central, equipo al que le regalaron el título de Campeón de Liga que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) invento de la noche a la mañana por finalizar primero en la tabla anual.

Además, disputará la Supercopa Argentina, donde definirá el trofeo ante Independiente Rivadavia de Mendoza gracias a su histórica consagración en la Copa Argentina.

El conteo no termina allí, ya que en el 2026 también se disputará la Recopa de Campeones, entre los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina.