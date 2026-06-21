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Acción a pleno en los playoffs de las inferiores de la ASB con otro campeón en Desarrollo

La actividad no se detiene en las divisiones inferiores de la Asociación Santafesina de Básquet (ASB). Todo el repaso

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Por Ovación

21 de junio 2026 · 16:03hs
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Acción a pleno en los playoffs de las inferiores de la ASB con otro campeón en Desarrollo

La actividad no se detiene en las divisiones inferiores de la Asociación Santafesina de Básquet (ASB). Este sábado se vivió una intensa jornada de playoffs en las distintas categorías, con partidos decisivos que comenzaron a definir el cierre del primer semestre y dejaron además un nuevo campeón consagrado en el Torneo Desarrollo.

En diferentes escenarios de la región se disputaron encuentros correspondientes a las instancias finales de las competencias formativas, donde cada equipo buscó avanzar en la pelea por el título o cerrar de la mejor manera una primera mitad de año cargada de actividad.

La jornada estuvo marcada por el alto nivel de juego, la gran participación de los jóvenes basquetbolistas y la expectativa que generan los cruces de eliminación directa, siempre cargados de emociones. A continuación, el repaso completo de los resultados registrados durante la fecha en las distintas categorías de la ASB.

Resultados de inferiores en la ASB

CATEGORÍA INFANTILES

Banco B 56 - Almagro 60 (semifinal)

Unión B 92 - Sanjustino 59 (Puestos 9 al 12)

CATEGORÍA CADETES

Banco A 60 - Rivadavia 68 (semifinal)

Banco B 37 - Regatas (SF) 97 (Puesto 17)

CUST A 50 - Sanjustino 56 (Puestos 5 al 8)

Centenario 40 - Unión A 68 (Puesto 9)

CATEGORÍA JUVENILES

Banco 74 - Macabi 71 (Puesto 15)

Centenario 20 - Colón (SJ) A 0 (Puesto 9)

CUST B 52 - Regatas (SF) B 83 (Puestos 17 al 19)

APERTURA DESARROLLO - CATEGORÍA CADETES

Polideportivo Recreo 74 - Atlético Franck 57 (Final J3)

CATEGORÍA U19

Rivadavia 60 - Gimnasia 59 (Final J1)

Centenario 74 - Colón (SF) 59 (Puesto 5)

Santa Rosa 78 - Regatas Coronda 58 (Puesto 7)

ASB Desarrollo inferiores
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