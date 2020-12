Agustín Foradini, un centro de mucha calidad y crecimiento

El talentoso back del plantel superior de Santa Fe Rugby comentó que "los entrenamientos son bastante físicos, poniendo el foco en eso, y preparándonos de la mejor manera posible. Hay que tener en cuenta que habíamos vuelto, se volvieron a cortar, y hace apenas unas semanas que regresamos. Ahora ya pensando nuevamente en volver a entrenar más fuerte y más duro. Aspiramos a poder en algún momento poder a tener competencia, y primero a trabajar con contacto".

corra2.jpg Foradini actualmente estudia abogacía, e integró varios seleccionados de la Unión Santafesina de Rugby. UNO Santa Fe

El inside de la escuadra de Sauce Viejo resaltó que "aparentemente se podría llegar a jugar un torneo local en marzo próximo, y saber eso nos hace bien a la cabeza a todos. Cada semana venimos un poco más en los entrenamientos, y es algo que va a ir creciendo. Igualmente, creo que en lo que queda del año no vamos a poder jugar ningún tipo de torneo por la simple razón que está el coronavirus dando vueltas".

Acerca de cómo están trabajando, la Pocha Foradini sostuvo que "ahora nos estamos juntando los martes en la costanera, hasta la semana anterior eran martes y jueves correr, y ahora los jueves estamos concurriendo al club, a entrenar aspectos técnicos, más de coordinación, un poco de defensa cumpliendo siempre con el distanciamiento. Cuando llegamos al club, en auto de hasta dos o tres personas, y cumpliendo con lo que impone el protocolo. Después el entrenamiento nos dividimos por canales, y en grupos separados. Porque si hay uno de un grupo que llega a contagiarse, se separa ese equipo de trabajo, y no a todos".

"Habíamos hecho una pretemporada bien intensa, con cambio de entrenadores, fue un golpe duro cuando estábamos por comenzar el torneo que se frenó todo por el coronavirus. El viernes previo antes de arrancar el Regional se cortó todo, y un partido muy importante para nosotros, ya que nos medíamos con Estudiantes de Paraná. Fue el foco que nos pusimos, y se suspendió todo, y fue realmente un golpe por todo lo que habíamos entrenado" señaló el exintegrante del seleccionado de Seven de la Unión Santafesina de Rugby.

corra3.jpg Se inició en infantiles de La Salle Jobson, y posteriormente pasó a las filas de Santa Fe Rugby Club. UNO Santa Fe

Más consideraciones

El excentro del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby comentó que "si bien trabajamos en nuestras casas, fue muy complicado desde el punto de vista mental, fue durísimo, mi hermano juega también en el club, así que los hacíamos juntos a los trabajos que nos mandaba José Jacquat. Dentro de todo zafábamos haciendo algunos pases dentro de mi casa, pero no fue para nada sencillo. El parate que hubo de seis meses sin actividad, si bien hay un desgano o al no tener un partido, es complicado la parte mental, pero en el aspecto físico los ví muy bien a mis compañeros".

"Si te fijas en Los Pumas el parate de siete meses sin actividad de partido, quedó demostrado que mucho no los afectó. Si te digo que a los que no tuvieron competencia, lo que más influye en lo mental. El cambio de entrenadores fue muy bueno, a Pablo ya lo conocíamos porque había jugado con nosotros. En mi caso lo había tenido como coach en el seleccionado santafesino y sabía cómo trabajaba. Lo bancamos desde el primer momento, a él y al staff. Sabíamos que era dificil para el que venía después de Raúl, por todo lo que significa no solamente para el plantel sino para el club. Ellos demostraron mucha seguridad en lo que estaban haciendo, se notaban que estaban preparados en lo que querían plasmar, y siempre aires nuevos es bueno" sostuvo el ex integrante del seleccionado juvenil de la USR.

Agustín Foradini, de 22 años de edad, y estudiante de la carrera de abogacía en la Universidad Nacional del Litoral, contó que ha compartido mucho con el Puma rafaelino Mayco Vivas. "Con Mayco jugué en el seleccionado de M18, y la primera concentración de Los Pumitas fuimos los dos juntos. No me sorprendió en absoluto su convocatoria a Los Pumas, porque ya desde chico se sacrificó mucho, yo se lo que hizo para estar donde está. Tanto él como Santi Chocobares, entrenamos juntos en Rosario, pero se el esfuerzo que hicieron para estar donde está".