Agustín Giay, el sancarlino que se gana un lugar junto a la Selección Argentina en Kansas

El sancarlino Agustín Giay trabaja con la Selección en Kansas, mientras atesora una chance de tener un lugar en la lista definitiva. ¿De qué depende?

Mientras la atención está puesta en los 26 futbolistas convocados por Lionel Scaloni para disputar el Mundial, hay un grupo reducido de jugadores que también vive una experiencia única en Kansas. Entre ellos aparece el santafesino Agustín Giay, uno de los siete futbolistas elegidos para acompañar al plantel argentino durante los entrenamientos previos a la gran cita.

El nacido en San Carlos Centro atraviesa un momento especial en su carrera. Después de consolidarse en San Lorenzo y dar el salto al poderoso Palmeiras de Brasil, ahora tiene la posibilidad de convivir y entrenarse junto a los campeones del mundo, en una experiencia que puede resultar clave para su futuro dentro de la Selección Mayor.

Una oportunidad que puede transformarse en algo más para Giay

La presencia de Giay en Kansas no es casualidad. La convocatoria tiene una explicación concreta: las molestias físicas que arrastran los laterales derechos Gonzalo Montiel y Nahuel Molina obligaron al cuerpo técnico a tomar recaudos.

Por ese motivo, Scaloni decidió sumar a Giay y a Nicolás Capaldo como alternativas para los entrenamientos y los amistosos ante Honduras e Islandia. Ambos forman parte de la prelista de 55 jugadores, por lo que están habilitados para ser convocados oficialmente en caso de que surja algún inconveniente de último momento.

Si bien la recuperación de Molina avanza de manera favorable y Montiel continúa evolucionando de su desgarro, el cuerpo técnico prefiere no dejar nada librado al azar, recordando las bajas de Joaquín Correa y Nicolás González a días del Mundial de Qatar 2022.

Del sueño santafesino al radar de Scaloni

Para Giay, esta convocatoria representa un nuevo reconocimiento a una carrera que no para de crecer. Con apenas 22 años, el lateral surgido de la cantera azulgrana logró consolidarse en el fútbol brasileño y mantenerse dentro del radar permanente de la Selección Argentina.

Más allá de que su presencia está pensada inicialmente para colaborar en los entrenamientos y disputar los amistosos preparatorios, el simple hecho de compartir el día a día con figuras como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez y compañía supone un paso enorme en su formación.

El sancarlino forma parte de una lista integrada además por Santiago Beltrán, Joaquín Freitas, Tomás Aranda, Simón Escobar, Ignacio Ovando y Nicolás Capaldo, aunque tanto él como el ex Boca son quienes mantienen una remota posibilidad de meterse en la nómina definitiva si surgiera alguna contingencia.

Por ahora, Giay disfruta de una experiencia que muy pocos futbolistas pueden vivir. Y mientras trabaja en Kansas junto a los campeones del mundo, sigue alimentando un sueño que parece cada vez más cercano: transformarse en una opción real para la Selección Argentina del futuro.