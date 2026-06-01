Aprehendieron a una oficial de la PDI por la presunta filtración de información de un operativo contra el narcomenudeo en Avellaneda

La investigación por narcomenudeo en Avellaneda sumó un giro inesperado: una oficial de la PDI fue aprehendida por una presunta filtración de información, mientras que dos jefes policiales murieron en un accidente cuando se dirigían a los allanamientos.

Una oficial de policía esta detenida por la presunta filtración de información reservada vinculada a un operativo antidrogas

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) , Sebastián Galleano , ordenó la aprehensión de E. O. , una oficial de 27 años de la Policía de Investigaciones (PDI) , en el marco de una investigación que busca esclarecer una presunta filtración de información reservada vinculada a un operativo antidrogas realizado el pasado viernes 29 de mayo en la ciudad de Avellaneda .

La medida fue dispuesta luego de una serie de diligencias que permitieron reunir elementos de interés para la causa. La agente quedó a disposición de la Justicia y será llevada a una audiencia imputativa y de medidas cautelares durante la próxima semana, instancia en la que el fiscal expondrá las evidencias reunidas y definirá la correspondiente atribución delictiva.

La investigación se desprende de un importante operativo policial contra el narcomenudeo, 18 allanamientos en simultáneo, llevado adelante en Avellaneda. Los procedimientos fueron ordenados por la jueza penal Norma Senn y se ejecutaron de manera simultánea en los barrios Cooperación y Belgrano, en el departamento General Obligado.

Los resultados de los procedimientos

Como resultado de los 18 allanamientos, los investigadores aprehendieron a E. P. y P. D., quienes también quedaron a disposición del fiscal Galleano.

Durante los operativos se secuestraron cerca de 60 gramos de cocaína, 16,4 gramos de marihuana, tres balanzas de precisión, 53 teléfonos celulares, un sistema DVR, una tarjeta nano SIM y otros elementos que serán sometidos a peritajes en el marco de la investigación.

Un siniestro vial que enluta a la fuerza

La jornada del viernes también estuvo marcada por una tragedia. A las 3.50, cuatro efectivos de la Unidad Regional XIII de San Cristóbal que se dirigían a Avellaneda para participar de los allanamientos sufrieron un grave siniestro vial en el kilómetro 60 de la Ruta Nacional 98.

El automóvil Renault Logan en el que viajaban impactó contra un camión con acoplado conducido por Marcelo Aguirre, de 33 años y oriundo de la provincia del Chaco.

Como consecuencia del choque fallecieron dos jefes policiales que estaban vinculados a las investigaciones de microtráfico. La jefa de Microtráfico, Milena Beatriz Martinuzzi, de 44 años, murió en el lugar del accidente, mientras que el jefe Operativo, Pablo Adrián Mansilla, de 49 años, falleció horas después mientras recibía atención médica en el Hospital Central de Reconquista.

Los otros dos ocupantes del vehículo, identificados como G. C. y D. F., ambos de 30 años, sufrieron lesiones de distinta consideración y fueron trasladados a centros de salud de Reconquista y Vera.

Mientras tanto, E. O. permanece aprehendida y la investigación judicial continúa para determinar si existió una filtración de información relacionada con el operativo antidrogas.

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