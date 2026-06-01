Diego Díaz, en la encrucijada en Unión: un futuro atado a la continuidad de Madelón

Diego Armando Díaz sumó muy pocos minutos en Unión y todo indica que el próximo mercado de pases será determinante para definir su destino

El próximo mercado de pases asoma como un punto de inflexión para el futuro de Diego Armando Díaz en Unión . El delantero que llegó desde Sportivo Las Parejas atraviesa un presente marcado por la falta de continuidad y, en caso de que Leonardo Madelón continúe al frente del equipo, su salida aparece como una posibilidad cada vez más concreta.

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La historia no es nueva. Durante el último mercado de verano ya existieron varios sondeos para llevarse al atacante. Hubo consultas desde Deportes Limache de Chile, equipos de la Primera Nacional e incluso aparecieron versiones de interés desde Ecuador y Perú. Sin embargo, Madelón decidió mantenerlo dentro del plantel profesional.

El problema fue que esa apuesta nunca terminó de traducirse en minutos dentro de la cancha.

Un semestre con pocas oportunidades para Diego Díaz en Unión

Los números reflejan con claridad la situación del delantero. En lo que va de 2026 apenas disputó ocho partidos oficiales entre Torneo Apertura, playoffs y Copa Argentina, acumulando solamente 101 minutos en cancha.

Su registro en la actual temporada es el siguiente: Torneo Apertura: 6 partidos, 95 minutos; Playoffs del Apertura: 1 partido, 5 minutos y Copa Argentina: 1 partido, 1 minuto.

La realidad tampoco fue muy diferente durante 2025. Entre Torneo Apertura, Clausura, Copa Sudamericana, Copa Argentina y playoffs, Díaz sumó participaciones esporádicas, generalmente ingresando desde el banco y sin lograr consolidarse dentro de la rotación ofensiva.

En total, desde su llegada al Tatengue, el delantero apenas convirtió dos goles oficiales, uno por Copa Sudamericana y otro en el torneo local.

Patronato, Rafaela y Estudiantes de Río Cuarto, atentos

La necesidad de sumar rodaje es una cuestión que tanto el futbolista como el club tienen sobre la mesa. Por eso no sorprende que varias instituciones de la Primera Nacional hayan comenzado a seguir de cerca su situación.

Entre los interesados aparecen Patronato, Atlético de Rafaela y Estudiantes de Río Cuarto, entidades que consultaron condiciones de una eventual incorporación.

Desde Unión, sin embargo, no tienen pensado desprenderse del jugador sin obtener una compensación económica importante. La referencia que trascendió es una cifra cercana a los 120.000.000 de pesos para negociar una salida, por seis meses.

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Mientras tanto, también sigue pendiente la situación económica vinculada a su llegada desde Sportivo Las Parejas. Unión ejecutó la opción de compra pactada en seis cuotas, pero hasta el momento solamente abonó una cuota y media, por lo que aún mantiene una deuda significativa con la institución santafesina.

Con este panorama, la continuidad o no de Madelón podría transformarse en el factor decisivo. Si el entrenador sigue al frente del proyecto, todo indica que Díaz volvería a correr desde atrás en la consideración. Y en ese escenario, una salida para encontrar los minutos que hoy no tiene parece ser el camino más lógico para todas las partes.