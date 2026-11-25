La escudería Alpine reconoció las conclusiones de la FIA sobre sus balances de 2025. Explicaron que se trató de errores contables en partidas excluidas y que no obtuvieron ningún beneficio técnico en pista

(LEONARDO MAQUEDA PARA OVACIÓN) La escudería BWT Alpine Formula One Team confirmó mediante un comunicado oficial que aceptó las conclusiones de la Administración del Límite de Costos ( CCA ) de la Federación Internacional del Automóvil ( FIA ) tras detectarse una infracción de procedimiento en sus balances correspondientes al período de informes de 2025.

Según detalló el equipo con sede en Enstone, la falta se originó de manera involuntaria por inexactitudes en la presentación de la documentación anual, puntualmente en el cálculo de exclusiones y ajustes contables.

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Desde la estructura francesa remarcaron que la propia entidad fiscalizadora reconoció que estas desprolijidades administrativas no representaron ningún beneficio técnico ni ventaja de rendimiento para sus monoplazas.

¿Qué originó la infracción?

En su descargo, Alpine precisó que los errores en la rendición de cuentas estuvieron vinculados exclusivamente a gastos operativos y áreas ajenas a la competencia directa:

• Actividades de marketing y acciones por fuera de la Fórmula 1.

• Costos asociados a Recursos Humanos y bonificaciones de empleados.

• Criterios en la compensación de gastos y costos de inventarios.

¿Qué es y cómo funciona el límite presupuestario?

Implementado por la FIA en 2021 para equilibrar la competencia y evitar que las escuderías más poderosas dominen únicamente por su billetera, el límite presupuestario —conocido como Cost Cap— fija el techo máximo de dinero que cada equipo puede gastar por temporada en diseño, investigación, desarrollo, fabricación de piezas y operación en pista.

Sin embargo, el Reglamento Financiero contempla una serie de exclusiones clave que quedan por fuera de ese tope: los salarios de los pilotos titulares y de reserva, los sueldos de los tres ejecutivos mejor pagos, los costos de viaje y logística, el suministro de motores para equipos clientes y áreas como marketing, hospitalidad o bonificaciones al personal.

Gran parte de los conflictos contables en la categoría surgen precisamente en la frontera entre lo que una estructura interpreta como gasto excluido y lo que los auditores de la FIA consideran gasto computable.

A la hora de auditar los balances anuales, la categoría divide las posibles faltas en tres niveles de gravedad:

• Infracción de procedimiento (Procedural Breach): Ocurre cuando un equipo comete errores formales, omisiones o fallas de interpretación en los papeles, pero sin superar el tope de dinero permitido.

• Exceso menor de gasto: Cuando el presupuesto se excede en menos de un 5% del límite anual.

• Exceso grave de gasto: Cuando el excedente alcanza o supera el 5%.

Al encuadrarse el caso de Alpine dentro de una infracción de procedimiento, la escudería esquiva penalizaciones deportivas severas —como la quita de puntos o la reducción de horas en el túnel de viento, que sí aplican para los excesos de gasto— y queda expuesta únicamente a una multa económica tras alcanzar un acuerdo con las autoridades.

Respaldo a la FIA y autocrítica

Lejos de entrar en conflicto con el ente fiscalizador, Alpine agradeció públicamente la "diligencia y comprensión" tanto de la CCA como de la FIA durante todo el proceso de revisión.

Asimismo, desde la escudería señalaron que el Reglamento Financiero continúa siendo una normativa compleja y en constante evolución —que incluso elevó su techo base a 215 millones de dólares en 2026 para acompañar el nuevo reglamento técnico de motores y aerodinámica activa—, donde ciertas exclusiones quedan sujetas al criterio contable de cada equipo. Finalmente, asumieron el compromiso de reforzar sus controles internos para evitar futuros inconvenientes administrativos.