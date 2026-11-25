Barcelona goleó 4 a 1 a Sabah en Azerbaiyán y quedó como escolta de Real Madrid en la Champions League con cuatro triunfos y tan solo una derrota

Barcelona goleó por 4 a 1 a Sabah este miércoles en Azerbaiyán y quedó como escolta de Real Madrid en la Champions League con cuatro triunfos y tan solo una derrota.

Con los tantos de Anthony Gordon en el primer y segundo tiempo, y los de Karim Adeyemi y Gabriel Jesús, el equipo dirigido por Hansi Flick alcanzó doce puntos de quince posibles en el certamen.

En el inicio, el conjunto local generó las mejores ocasiones, ya que a los 9 minutos Joan García contuvo un remate de Khayal Aliyev y, poco después, Du Queiroz ejecutó una volea que salió apenas alta.

Mientras el Barcelona respondía de forma aislada con Pedri, Ivan Lepinjica estrelló un disparo en el travesaño, pero, a la media hora, Karim Adeyemi desbordó por derecha, el arquero Stas Pokatilov dejó escapar el centro y Anthony Gordon empujó el balón para el 1-0.

Minutos más tarde de su tanto para abrir el marcador, al delantero inglés le anularon otro posible gol debido a una posición adelantada de Gabriel Jesús.

En el complemento, el equipo visitante amplió la ventaja cuando, a los 6 minutos, Gordon aprovechó un rebote tras un tiro de Gabriel Jesus para marcar el segundo.

A los 10, el lateral español Alejandro Balde asistió desde la izquierda a Adeyemi, quien anotó el tercero, y a los 15, tras un córner cabeceado por Jules Koundé y un rechazo de Pokatilov, Gabriel Jesus convirtió el 4-0.

Sabah descontó inmediatamente con un zurdazo de Joy Lance Mickels y Adeyemi estrelló un tiro en el travesaño antes del cierre del encuentro disputado en Bakú, la capital de Azerbaiyán.

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