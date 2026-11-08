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Liverpool venció al Crystal Palace con un gol de Mac Allister y trepó al cuarto puesto

Liverpool se impuso 3 a 1 en su visita a Crystal Palace y escaló hasta la cuarta posición de la Premier League para seguir prendido en la lucha de arriba

8 de noviembre 2026 · 18:44hs
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Liverpool venció al Crystal Palace con un gol de Mac Allister y trepó al cuarto puesto

Liverpool se impuso 3 a 1 en su visita a Crystal Palace y escaló hasta la cuarta posición de la Premier League para seguir prendido en la lucha. El argentino Alexis Mac Allister, el alemán Florian Wirtz y el sueco Alexander Isak convirtieron los tres del visitante, en tanto Eddie Nketiah, de penal, descontó para el local.

El encuentro tuvo un inicio complicado para el conjunto visitante, ya que sufrió un disparo al poste por parte de Yeremy Pino y un gol a favor del equipo local que fue anulado por fuera de juego.

Sin embargo, a cinco minutos del descanso, Dominik Szoboszlai ejecutó un tiro libre preciso que el argentino Alexis Mac Allister conectó de cabeza para batir a Dean Henderson y abrir el marcador.

En la parte complementaria, el dominio visitante se consolidó rápidamente: Bradley Barcola ganó la espalda a Jefferson Lerma por la banda y envió un centro que el alemán Florian Wirtz empujó al fondo de las redes.

Cerca del final, Víctor Muñoz desbordó por derecha y envió un pase al centro para que Wirtz habilitara a Alexander Isak, quien firmó la goleada. Ya en el tiempo añadido, Eddie Nketiah descontó desde el punto penal para el Crystal Palace.

El Manchester United rescató un empate épico 4 a 4 ante el Aston Villa en Old Trafford gracias a dos goles agónicos en el tiempo de descuento marcados por Zirkzee y Dorgu.

Pese a que el equipo visitante llegó a ponerse en ventaja 0-2 y 2-4 a lo largo del partido, los Diablos Rojos lograron reaccionar en el final para salvar un punto.

Sin embargo, el resultado no les alcanza para salir de la crisis: con solo una victoria en diez fechas y ocho puntos en la tabla, el Manchester United se mantiene en zona de descenso.

Por otro lado, Sunderland dio la gran sorpresa de la fecha al derrotar 1 a 0 al Chelsea, algo que cortó una racha de siete partidos sin ganar que lo dejó en el fondo de la tabla.

Los Black Cats debieron trabajar intensamente para resistir la embestida londinense antes de sellar el triunfo mediante un penal ejecutado por Enzo Le Fée y, aunque permanecen en zona de descenso, la victoria otorga un respiro vital al Sunderland ante su público.

La derrota supone un duro golpe para el Chelsea, que vuelve a exhibir irregularidad y deja escapar puntos decisivos en su aspiración por consolidarse en puestos de clasificación a la Champions League.

Otros resultados de la jornada en la Premier League

Brighton 2-0 Brentford

Ipswich Town 1-2 Bournemouth

Liverpool Crystal Palace Premier League
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