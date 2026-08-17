Volver a ser Unión: el Tatengue enfrenta a Aldosivi con mucho más en juego que tres puntos

Unión ganó uno de sus cinco partidos, sumó un empate y sufrió tres derrotas. Con cuatro puntos, necesita recuperar juego y confianza.

Unión atraviesa un comienzo de Torneo Clausura que enciende todas las alarmas. En cinco jornadas, el Tatengue consiguió apenas una victoria, empató un partido y perdió tres. Con cuatro puntos, ocho goles recibidos y un funcionamiento cada vez más débil, el conjunto santafesino necesita reaccionar para evitar que la preocupación se transforme en una crisis.

Un equipo que perdió sus principales fortalezas

El rendimiento de Unión está lejos del que había mostrado anteriormente. El equipo dejó de ser sólido, perdió claridad para manejar la pelota y comenzó a sufrir demasiado cada vez que los rivales consiguen avanzar. La fragilidad defensiva se convirtió en uno de los principales inconvenientes del tatengue que ya recibió ocho goles en apenas cinco encuentros.

Las modificaciones del último mercado de pases también tuvieron impacto. Las salidas de Mateo Del Blanco, Mauro Pittón y Rafael Profini representaron pérdidas importantes dentro de una estructura que había conseguido cierta estabilidad. Hasta ahora, las nuevas incorporaciones no lograron ocupar esos lugares con la misma influencia.

La última línea quedó especialmente expuesta. Unión permite demasiadas aproximaciones, retrocede con dificultades y deja espacios que los rivales aprovechan. A eso se suma un mediocampo que perdió capacidad para recuperar rápidamente la pelota. Cuando el Tatengue la pierde, le cuesta volver a ordenarse y contener los ataques rivales. El problema no es solamente defensivo: el funcionamiento colectivo se debilitó en prácticamente todos los sectores.

Unión necesita una reacción urgente

La falta de generación ofensiva es otra de las grandes preocupaciones. Los delanteros reciben pocas pelotas en condiciones favorables, encuentran escasos espacios y tienen dificultades para quedar de frente al arco. Como consecuencia, el equipo produce muy pocas oportunidades claras y depende demasiado de acciones aisladas.

En cinco fechas, Unión convirtió solamente cinco goles, una cifra que refleja las dificultades que tiene para construir ataques sostenidos. Los bajos rendimientos individuales también repercuten en el funcionamiento general y evidencian que el problema excede a una sola línea.

El Tatengue necesita mucho más que un buen resultado para salir de este momento. La prioridad pasa por recuperar una identidad futbolística, reconstruir el circuito de juego y volver a encontrar seguridad cuando tiene la pelota y cuando debe defender.

Ante Aldosivi, mucho más que tres puntos

Por eso, el partido ante Aldosivi representa una oportunidad que va mucho más allá de sumar tres puntos. Unión necesita volver a reconocerse dentro de la cancha, recuperar el funcionamiento colectivo y reconstruir las sociedades que le permitan volver a ser un equipo competitivo.

El objetivo será recuperar la circulación de pelota, mejorar la presión, reducir los espacios en defensa y generar más situaciones de gol. Un triunfo podría ser el punto de partida, pero el verdadero desafío estará en volver a encontrar una identidad.

Con tres derrotas en cinco presentaciones, Unión se juega mucho más que tres puntos ante Aldosivi. Se juega la posibilidad de recuperar el funcionamiento, volver a competir y demostrar que todavía puede reconstruir el equipo antes de que este mal momento se profundice.