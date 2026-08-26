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Caputo anunció medidas para impulsar el crédito hipotecario con fondos de la Ansés: esperan llegar a 18 mil familias

El ministro de Economía, Luis Caputo , dio a conocer una iniciativa para generar depósitos públicos de largo plazo que permitan sumar fondos prestables para crédito para vivienda a una tasa máxima de UVA más 7.5%

26 de agosto 2026 · 11:25hs
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Luis Caputo

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Luis Caputo, Ministro de Economía 

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles un nuevo programa para impulsar el crédito hipotecario en Argentina, con el objetivo de ampliar la capacidad de los bancos para financiar la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

La iniciativa contempla la utilización de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES para constituir depósitos a plazo fijo en bancos, con plazos de entre uno y cinco años. De esta manera, el Gobierno busca generar fondeo de largo plazo y reducir una de las principales dificultades que enfrentan las entidades financieras para otorgar créditos hipotecarios.

El monto total del programa será de $2 billones, que se adjudicarán mediante licitaciones de $200.000 millones cada una. Los depósitos tendrán dos modalidades: a un año, con una tasa de UVA más un spread mínimo de 2,50%, y a cinco años, con una tasa de UVA más un spread mínimo de 4,50%.

Cada banco podrá ofertar hasta el 20% del monto total de cada licitación y tendrá un plazo de 90 días corridos para aplicar los fondos desde la constitución del depósito.

Cómo serán los créditos hipotecarios

Los créditos hipotecarios otorgados con estos fondos tendrán una tasa máxima de UVA + 7,50%, un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por crédito.

Según explicó Caputo, ese límite representa aproximadamente US$200.000, mientras que el promedio actual de los créditos hipotecarios ronda los $114 millones.

El ministro estimó que el programa podría alcanzar a unas 17.000 o 18.000 familias y consideró que representará un impulso significativo para el desarrollo del mercado hipotecario y para la economía.

El Gobierno busca solucionar el descalce de plazos

Durante el anuncio, Caputo explicó que uno de los principales obstáculos para el crecimiento del crédito hipotecario en Argentina es el descalce entre los plazos de los depósitos bancarios y la duración de los préstamos para vivienda.

Actualmente, los bancos cuentan principalmente con depósitos a 30, 60 y 90 días, mientras que los créditos hipotecarios se otorgan a plazos mucho más extensos. El nuevo esquema apunta a extender el plazo del fondeo bancario mediante depósitos de hasta cinco años.

El ministro destacó que el stock de créditos hipotecarios en Argentina representa apenas el 2% del Producto Bruto Interno (PBI), frente a aproximadamente el 27% en Chile y hasta el 75% en Estados Unidos.

Caputo sostuvo que la Argentina tiene un margen muy importante para desarrollar el mercado y vinculó la falta de financiamiento de largo plazo con la historia de inestabilidad económica del país.

El rol del FGS y el pedido del sector de la construcción

El funcionario también destacó el rol que tendrá el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en el nuevo esquema y aseguró que las licitaciones permitirán extender los plazos de los depósitos bancarios para que las entidades puedan aumentar el otorgamiento de créditos hipotecarios.

La necesidad de reactivar la construcción había sido señalada recientemente por la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, durante su visita a la Argentina.

El sector de la construcción también había acercado al Gobierno distintas propuestas para utilizar recursos del FGS con el objetivo de impulsar el mercado hipotecario, aunque algunas de esas iniciativas contemplaban la compra directa de hipotecas.

Con este nuevo programa, el Gobierno busca generar condiciones para ampliar el acceso al financiamiento para la vivienda, fortalecer el mercado inmobiliario y promover la construcción mediante una mayor disponibilidad de crédito de largo plazo.

• LEER MÁS: Pullaro, sobre la obra pública: "En el peor momento de la economía, cuando todos recortaron, Santa Fe avanza a un ritmo inédito"

Caputo anuncio créditos hipotecarios Ansés
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