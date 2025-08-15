Uno Santa Fe | Ovación | Aldosivi

Aldosivi quiere salir de la zona de riesgo ante Belgrano en Mar del Plata

Aldosivi recibirá a Belgrano, este viernes desde las 15.30, en Mar del Plata, en uno de los partidos de la fecha 5 del Torneo Clausura.

15 de agosto 2025
Aldosivi quiere salir de la zona de riesgo ante Belgrano en Mar del Plata

Aldosivi y Belgrano chocan este viernes en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 15.30 horas de Argentina en el Estadio José María Minella. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Pirata” llega encendido con dos triunfos al hilo, mientras que el conjunto marplatense está necesitado de una alegría.

Probables formaciones de Aldosivi vs Belgrano

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Tomás Kummer, Gonzalo Mottes e Ignacio Guerrico; Federico Gino y Roberto Bochi; Tiago Serrago, Justo Giani y Ayrton Preciado; Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

Belgrano: Tiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Federico Ricca y Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo y Rodrigo Saravia; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

