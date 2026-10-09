Aldosivi tiene un duelo determinante por la permanencia contra Sarmiento

Aldosivi y Sarmiento se enfrentarán este viernes en el estadio José María Minella, desde las 14.30, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Aldosivi y Sarmiento se enfrentarán este viernes por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 14.30 en el Estadio José María Minella, con arbitraje de Luis Lobo Medina y en el VAR lo acompañará Álvaro Carranza. La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium.

El Tiburón está con la soga al cuello y cada vez tiene menos margen de error para mantener la categoría de cara al 2027. Con apenas 16 puntos en la tabla anual, Aldosivi está a seis unidades de Riestra, su rival más cercano, con 15 en juego y está obligado a sumar de a tres contra Sarmiento si quiere seguir soñando con la salvación.

En su último encuentro cayó 1-0 frente a Huracán en Parque Patricios y dejó pasar una buena chance por las bajas que tenía el Globo, y el saldo de sus últimas cinco presentaciones ganó dos encuentros y perdió en las tres restantes.

Por su parte, el conjunto de Junín no disputó la fecha 11 porque su partido contra River fue postergado para el miércoles 14 de octubre, pero a pesar de tener un encuentro menos que el resto se mantiene séptimo en la Zona B con 16 puntos en puestos de clasificación a octavos de final. Por lo tanto, un triunfo en Mar del Plata lo subirá en la tabla de posiciones y quedará muy cerca de sellar su pase a playoffs.