El piloto argentino sufrió problemas de frenos, escaso rodaje por las banderas rojas y alta degradación de neumáticos. Pese a haber mostrado solidez en la defensa en pista, remarcó la necesidad de mejorar el ritmo de cara a la clasificación.

Franco Colapinto cerró una jornada compleja en el inicio de la actividad del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Lejos de ocultar su malestar por el rendimiento del monoplaza, el piloto argentino realizó un crudo diagnóstico sobre los inconvenientes mecánicos y la falta de tiempo en pista que condicionaron su viernes.

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"Mal. Tuvimos unos problemas de frenos, después mucho quilombo y con las banderas rojas di muy pocas vueltas, así que el low fuel (simulacro con poco combustible) no lo pudimos hacer mucho", explicó Colapinto al analizar el desarrollo de las tandas. A esto se sumó otro factor determinante en el circuito de Lusail: "Después en carrera tuvimos mucha degradación, así que hay mucho por entender hoy a la noche".

La falta de ritmo y las dificultades para encontrar la puesta a punto ideal dejaron al argentino con sensaciones poco favorables de cara al resto del fin de semana. "Creo que no estamos cómodos con el auto y no se está sintiendo bien, así que hay que trabajar para intentar mejorar y dar un salto para mañana. No fue particularmente un buen día, hay que darlo vuelta", sostuvo.

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Más allá del panorama adverso, uno de los puntos altos de su jornada pasó por la firmeza con la que logró sostener su posición ante el ataque de rivales directos. Sin embargo, el propio corredor relativizó ese aspecto al señalar que sin velocidad punta será difícil sostenerse el domingo: "La defensa está muy bien, pero hay que intentar ir un poco más rápido porque si no se va a complicar".

Por último, el pilarense detalló cómo se comportaron los distintos compuestos de neumáticos antes de poner la mira en la sesión clasificatoria: "Creo que con las medias anduvimos un poco mejor, a las blandas no las pude ni usar. Hay que intentar entender qué pasó hoy con los problemas y enfocarnos en mañana para la qualy".

Cómo sigue el cronograma del GP de Qatar (hora de Argentina)