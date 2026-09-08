Colón busca acercarse a los puestos de clasificación ante Belgrano en Reserva

Colón, que suma siete puntos en el Torneo Clausura de Reserva, recibirá a Belgrano, que ocupa el último puesto de clasificación a la segunda fase con 11 unidades.

Colón afrontará una nueva presentación en el Torneo Clausura de Reserva, con la necesidad de sumar para comenzar a recortar distancia con los equipos que se encuentran en zona de clasificación.

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El Sabalero acumula siete puntos después de siete fechas, producto de una victoria, dos empates y cuatro derrotas. Hasta el momento marcó cinco goles y recibió 10, registros que lo ubican en el puesto 15 de la Zona B.

Prensa Colón

Del otro lado estará Belgrano de Córdoba, que atraviesa una situación mucho más favorable. El conjunto cordobés suma 11 unidades y ocupa el octavo lugar, justamente el último que otorga el pasaje a la segunda fase del certamen. Por eso, el partido tendrá un condimento especial: Colón buscará reducir la diferencia de seis puntos que actualmente existe entre ambos.

La formación que prepara Robledo para la Reserva de Colón

Miguel Ángel Robledo tendría definida la alineación para este compromiso. El entrenador apostaría por un equipo conformado por: Gian Piaggio; Gaspar Martínez, Jonás Ravano, Nicolás Utrera y Luca Campagnaro; Laureano Páez, Bautista Mailler, Thiago Barría y Mateo Lizondo; Tiziano Favotti y Matías Córdoba.

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Colón intentará aprovechar su condición de local para reencontrarse con una victoria que le permita ganar terreno en la Zona B y mantener vigente el objetivo de meterse entre los equipos que continuarán en carrera en la segunda etapa del Torneo Clausura de Reserva.

¡HOY JUEGA LA RESERVA!



A partir de las 15hs recibiremos a Belgrano, en el Predio 4 de junio.



Vamos nosotros #SomosSantaFe pic.twitter.com/8gf6NWw77b — Club Atlético Colón (@ColonOficial) September 8, 2026

Fecha 8 del Clausura de Reserva

Martes 8 de septiembre

15.00 Quilmes – Ferro (Zona B) – Predio

Árbitro: Damián Parodi

Asistente 1: Oscar Maidana

Asistente 2: Nicolás Oviedo

Cuarto Árbitro: Marcos Winer

15.00 Colón – Belgrano (Zona B) – Predio

Árbitro: Fabricio De La Cruz

Asistente 1: Tomás Pérez

Asistente 2: Sofía Curto

15.00 Vélez – Gimnasia (Zona A) – Villa Olímpica

Árbitro: Ignacio Domínguez

Asistente 1: Nahuel Valdeon

Asistente 2: Luciano Rodríguez

Cuarto Árbitro: Nazareno Galeano

15.00 Racing – Argentinos (Zona A) – Tita Matiussi

Árbitro: Manuel Prieto

Asistente 1: Enzo Nell

Asistente 2: Agustín Cellucci

Cuarto Árbitro: Micaela Abelardo

15.00 Atlético de Rafaela – Independiente(Zona B) – Predio

Árbitro: Franco Porotelli

Asistente 1: Alexis Ramírez

Asistente 2: Nahuel Martín

19.00 River – Aldosivi (Zona A) – River Camp

Árbitro: Nicolás Díaz

Asistente 1: Rodolfo Rodríguez

Asistente 2: Daniel Alegre

Cuarto Árbitro: Luca Centurión

Miércoles 9 de septiembre

15.00 Instituto – Sarmiento (Zona A) – La Agustina

Árbitro: Eduardo Coyto

Asistente 1: Rodrigo Díaz

Asistente 2: Mateo Cueto

15.00 San Lorenzo – Unión (Zona A) – Auxiliar

Árbitro: Pablo Gómez

Asistente 1: Luciano Cabral

Asistente 2: Rodrigo Rodríguez

Cuarto Árbitro: Leonardo Cristaldo

15.00 San Martín (SJ) – Defensa y Justicia (Zona B) – Predio

Árbitro: Lautaro Díaz

Asistente 1: Alexis Escobar

Asistente 2: Carlos Vázquez

15.00 Platense – Boca (Zona B) – Predio Mariani Dolan

Árbitro: Sebastián Milessi

Asistente 1: Bruno Castillo

Asistente 2: Axel Sosa

Cuarto Árbitro: Valentín Ibáñez Mesa

17.00 Talleres – Barracas Central (Zona A) – La Boutique

Árbitro: Roberta Echeverría

Asistente 1: Sergio Benítez

Asistente 2: Gabriel Pérez

19.00 Central Córdoba – Estudiantes (Río IV) (Zona B) – Alfredo Terrera

Árbitro: Alberto Iglesias

Asistente 1: Roberto Rodríguez

Asistente 2: Agustín Fischetti

Jueves 10 de septiembre

15.00 Estudiantes – Huracán (Zona B) – Country City Bell

Árbitro: Franco Gutierre

Asistente 1: Diego Ortiz

Asistente 2: Bruno Santillán

Cuarto Árbitro: Valentín Pérsico

15.00 Deportivo Riestra – Lanús (Zona B) – Speed Camp

Árbitro: Juan Ferreyra

Asistente 1: Mauro Soria

Asistente 2: Nicolás Rovira

Cuarto Árbitro: Joaquín García Casas

15.00 Rosario Central – Godoy Cruz (Zona A) – Arroyo Seco

Árbitro: Facundo Fuentes

Asistente 1: Nicolás Cavagnaro

Asistente 2: Martín Núñez

15.00 Ind. Rivadavia Mza. – Newell’s (Zona B) – Ciudad Deportiva

Árbitro: Leandro Díaz

Asistente 1: Sebastián Krojzl

Asistente 2: Santiago Galván

15.00 Banfield – Gimnasia (Mza.) (Zona A) – Predio

Árbitro: Facundo Carretero

Asistente 1: Freddy Quelca Guarachi

Asistente 2: Milena Pérez

Cuarto Árbitro: Valentino Oldani

15.00 Tigre – Atlético Tucumán (Zona A) – Predio

Árbitro: Mauro Trinidad

Asistente 1: Franco Chávez

Asistente 2: Elías Mendoza

Cuarto Árbitro: Rodrigo Amadeo