Colón afrontará una nueva presentación en el Torneo Clausura de Reserva, con la necesidad de sumar para comenzar a recortar distancia con los equipos que se encuentran en zona de clasificación.
Colón busca acercarse a los puestos de clasificación ante Belgrano en Reserva
Colón, que suma siete puntos en el Torneo Clausura de Reserva, recibirá a Belgrano, que ocupa el último puesto de clasificación a la segunda fase con 11 unidades.
Por Ovación
El Sabalero acumula siete puntos después de siete fechas, producto de una victoria, dos empates y cuatro derrotas. Hasta el momento marcó cinco goles y recibió 10, registros que lo ubican en el puesto 15 de la Zona B.
Del otro lado estará Belgrano de Córdoba, que atraviesa una situación mucho más favorable. El conjunto cordobés suma 11 unidades y ocupa el octavo lugar, justamente el último que otorga el pasaje a la segunda fase del certamen. Por eso, el partido tendrá un condimento especial: Colón buscará reducir la diferencia de seis puntos que actualmente existe entre ambos.
La formación que prepara Robledo para la Reserva de Colón
Miguel Ángel Robledo tendría definida la alineación para este compromiso. El entrenador apostaría por un equipo conformado por: Gian Piaggio; Gaspar Martínez, Jonás Ravano, Nicolás Utrera y Luca Campagnaro; Laureano Páez, Bautista Mailler, Thiago Barría y Mateo Lizondo; Tiziano Favotti y Matías Córdoba.
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Colón intentará aprovechar su condición de local para reencontrarse con una victoria que le permita ganar terreno en la Zona B y mantener vigente el objetivo de meterse entre los equipos que continuarán en carrera en la segunda etapa del Torneo Clausura de Reserva.
Fecha 8 del Clausura de Reserva
Martes 8 de septiembre
15.00 Quilmes – Ferro (Zona B) – Predio
Árbitro: Damián Parodi
Asistente 1: Oscar Maidana
Asistente 2: Nicolás Oviedo
Cuarto Árbitro: Marcos Winer
15.00 Colón – Belgrano (Zona B) – Predio
Árbitro: Fabricio De La Cruz
Asistente 1: Tomás Pérez
Asistente 2: Sofía Curto
15.00 Vélez – Gimnasia (Zona A) – Villa Olímpica
Árbitro: Ignacio Domínguez
Asistente 1: Nahuel Valdeon
Asistente 2: Luciano Rodríguez
Cuarto Árbitro: Nazareno Galeano
15.00 Racing – Argentinos (Zona A) – Tita Matiussi
Árbitro: Manuel Prieto
Asistente 1: Enzo Nell
Asistente 2: Agustín Cellucci
Cuarto Árbitro: Micaela Abelardo
15.00 Atlético de Rafaela – Independiente(Zona B) – Predio
Árbitro: Franco Porotelli
Asistente 1: Alexis Ramírez
Asistente 2: Nahuel Martín
19.00 River – Aldosivi (Zona A) – River Camp
Árbitro: Nicolás Díaz
Asistente 1: Rodolfo Rodríguez
Asistente 2: Daniel Alegre
Cuarto Árbitro: Luca Centurión
Miércoles 9 de septiembre
15.00 Instituto – Sarmiento (Zona A) – La Agustina
Árbitro: Eduardo Coyto
Asistente 1: Rodrigo Díaz
Asistente 2: Mateo Cueto
15.00 San Lorenzo – Unión (Zona A) – Auxiliar
Árbitro: Pablo Gómez
Asistente 1: Luciano Cabral
Asistente 2: Rodrigo Rodríguez
Cuarto Árbitro: Leonardo Cristaldo
15.00 San Martín (SJ) – Defensa y Justicia (Zona B) – Predio
Árbitro: Lautaro Díaz
Asistente 1: Alexis Escobar
Asistente 2: Carlos Vázquez
15.00 Platense – Boca (Zona B) – Predio Mariani Dolan
Árbitro: Sebastián Milessi
Asistente 1: Bruno Castillo
Asistente 2: Axel Sosa
Cuarto Árbitro: Valentín Ibáñez Mesa
17.00 Talleres – Barracas Central (Zona A) – La Boutique
Árbitro: Roberta Echeverría
Asistente 1: Sergio Benítez
Asistente 2: Gabriel Pérez
19.00 Central Córdoba – Estudiantes (Río IV) (Zona B) – Alfredo Terrera
Árbitro: Alberto Iglesias
Asistente 1: Roberto Rodríguez
Asistente 2: Agustín Fischetti
Jueves 10 de septiembre
15.00 Estudiantes – Huracán (Zona B) – Country City Bell
Árbitro: Franco Gutierre
Asistente 1: Diego Ortiz
Asistente 2: Bruno Santillán
Cuarto Árbitro: Valentín Pérsico
15.00 Deportivo Riestra – Lanús (Zona B) – Speed Camp
Árbitro: Juan Ferreyra
Asistente 1: Mauro Soria
Asistente 2: Nicolás Rovira
Cuarto Árbitro: Joaquín García Casas
15.00 Rosario Central – Godoy Cruz (Zona A) – Arroyo Seco
Árbitro: Facundo Fuentes
Asistente 1: Nicolás Cavagnaro
Asistente 2: Martín Núñez
15.00 Ind. Rivadavia Mza. – Newell’s (Zona B) – Ciudad Deportiva
Árbitro: Leandro Díaz
Asistente 1: Sebastián Krojzl
Asistente 2: Santiago Galván
15.00 Banfield – Gimnasia (Mza.) (Zona A) – Predio
Árbitro: Facundo Carretero
Asistente 1: Freddy Quelca Guarachi
Asistente 2: Milena Pérez
Cuarto Árbitro: Valentino Oldani
15.00 Tigre – Atlético Tucumán (Zona A) – Predio
Árbitro: Mauro Trinidad
Asistente 1: Franco Chávez
Asistente 2: Elías Mendoza
Cuarto Árbitro: Rodrigo Amadeo