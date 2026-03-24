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Fin de una era en Liverpool: Salah confirmó su salida a final de temporada

El delantero egipcio Mohamed Salah comunicó su despedida: “Liverpool siempre será mi casa”, manifestó el futbolista quien llegó al club inglés en 2017

24 de marzo 2026 · 20:17hs
Mohamed Salah se va de Liverpool.

Mohamed Salah se va de Liverpool.

El delantero egipcio Mohamed Salah dejará el Liverpool al final de la temporada 2025-26 tras acordar con el club el cierre de un ciclo de nueve años en Anfield, decisión que el propio jugador comunicó de forma anticipada por respeto y gratitud hacia los hinchas.

Salah se va de Liverpool

El egipcio, incorporado desde Roma en 2017, se consolidó como uno de los futbolistas más importantes de la historia de los “Reds”, con un aporte decisivo en la obtención de dos títulos de Premier League, una Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una FA Cup, dos Copas de la Liga y una Community Shield, además de numerosos reconocimientos individuales.

Con 255 goles en 435 partidos, Salah se ubica tercero entre los máximos goleadores históricos del club y ganó en cuatro ocasiones la Bota de Oro de la liga inglesa, cifras que consolidan su legado como referencia de una etapa exitosa.

A pesar del anuncio, Salah mantiene el foco en lo que resta de la temporada, con la intención de alcanzar el mejor cierre posible antes de su salida, mientras que los homenajes quedarán para más adelante en el año, cuando se concrete su despedida de Anfield.

En un video publicado en sus redes, el delantero confirmó la decisión y expresó: “Hola a todos, desafortunadamente ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Me iré del Liverpool al final de la temporada”, y añadió: “Nunca imaginé cuánto este club, esta ciudad y esta gente se convertirían en parte de mi vida”.

Salah también definió el significado de la institución: “Liverpool no es solo un club, es pasión, historia y espíritu”, y recordó: “Celebramos victorias, ganamos los trofeos más importantes y luchamos juntos en momentos difíciles”.

Además, el delantero agradeció a compañeros y fanáticos: “Quiero agradecer a todos los que formaron parte de este club, especialmente a los compañeros del pasado y del presente”, y cerró: “El apoyo en los mejores y peores momentos es algo que nunca olvidaré. Irse nunca es fácil. Me dieron el mejor tiempo de mi vida. Siempre seré uno de ustedes. Este club siempre será mi casa para mí y mi familia. Gracias por todo. Por ustedes, nunca caminaré solo”.

Liverpool Salah delantero
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