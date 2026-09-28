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Colón y un puntito que luego se transformó en un puntazo

El empate ante All Boys parecía un mal resultado para el Sabalero, pero en virtud de los demás resultados, el punto cotiza en bolsa

Ovación

Por Ovación

28 de septiembre 2026 · 08:58hs
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Colón rescató un punto que con el cierre de la fecha se termina valorando más.

Colón rescató un punto que con el cierre de la fecha se termina valorando más.

Colón jugó un muy mal partido y rescató un empate ante AllBoys. Un resultado que a priori parecía no servirle al equipo sabalero en su lucha por mantenerse en los puestos de arriba en la Zona A.

Colón terminó valorando el empate ante All Boys

Por lo cual, una vez finalizado el encuentro, la sensación era que el equipo había sumado un puntito y más teniendo en cuenta la forma en la que había jugado y el rival al que había enfrentado.

Sin embargo, con el cierre de la fecha y los resultados que obtuvieron los rivales directos, el empate ante el Albo terminó siendo un puntazo para Colón.

Y es que Almirante Brown de manera sorpresiva perdió en condición de local ante Acassuso y de esta manera, el Rojinegro le sacó tres puntos de diferencia.

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Pero además, Deportivo Madryn no pudo ganarle de local a Central Norte y en consecuencia, apenas está un punto por encima de Colón, ya que no logró sacarle una mayor ventaja.

Por su parte, Deportivo Morón perdió con Los Andes, por lo cual, Colón le descontó un punto, quedando seis por debajo del Gallito.

En tanto que Godoy Cruz le ganaba 2-0 a Racing de Córdoba como visitante y no pudo sostener el resultado, ya que el equipo cordobés reaccionó y terminó empatando 2-2.

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De esta manera, Ferro fue el único equipo de los que están arriba que ganó en su visita a Defensores de Belgrano para sacar más ventaja y quedar muy cerca de jugar la final por el ascenso a Primera División.

Con cinco fechas por jugar, Ferro está 1º con 61 puntos y una diferencia de gol de +11, Deportivo Morón 2º con 55 unidades y una diferencia de gol de +18 y Godoy Cruz 3º con 53 puntos y una diferencia de gol de +12.

Mientras que Deportivo Madryn se ubica 4º con 50 puntos y una diferencia de gol de +16, Colón 5º con 49 unidades y una diferencia de gol de +13 y Almirante Brown 6º con 46 puntos y una diferencia de gol de +5.

Colón All Boys empate
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