Alma Juniors cerró su primera semana de pretemporada con un nuevo refuerzo

Alma completó su primera semana de pretemporada con una novedad: la confirmación del tercer refuerzo para la Liga Federal y al Apertura

1 de febrero 2026 · 14:30hs
El plantel de Alma Juniors completó su primera semana de trabajos de pretemporada con una novedad importante: la confirmación del tercer refuerzo de cara a la Liga Federal y al Torneo Apertura 2026.

Otra cara nueva en Alma Juniors

Se trata del alapivote cordobés Nicolás Bravo, de 25 años y 2 metros de altura, quien volverá a la competencia oficial luego de varios meses de inactividad. Con su llegada, el cuerpo técnico suma una ficha mayor con experiencia en el básquet nacional.

Bravo tuvo pasos por Colón y Atlético Pilar entre 2022 y la actualidad. Si bien es nacido en Córdoba, desde muy joven se radicó en Plottier, donde inició su formación deportiva en Centro Español, además de haber integrado planteles de Quilmes de Mar del Plata.

De esta manera, Alma Juniors contará como fichas mayores con Nicolás Correnti, Facundo Rittiner, Ignacio Morelli, Facundo Breques, Nicolás Bravo, Augusto Parola y Mariano Maine. A ellos se suma Valentino Medrano (21) y el resto de los jugadores surgidos de la cantera de la institución.

En tanto, Francisco Garzia y Juan Bello aparecen, en principio, como piezas a utilizar dentro del certamen asociativo.

