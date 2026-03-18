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Tomás Palacios, la sorpresa de Scaloni: del ascenso a la Selección argentina

El defensor de Estudiantes Tomás Palacios, fue convocado para el amistoso ante Guatemala y se perfila como una alternativa en la zaga con un perfil técnico.

Ovación

Por Ovación

18 de marzo 2026 · 19:39hs
Tomás Palacios, la sorpresa de Scaloni: del ascenso a la Selección argentina

Tomás Palacios irrumpió en la lista de la Selección argentina como una de las grandes novedades del ciclo de Lionel Scaloni. Con apenas 22 años, el defensor de Estudiantes combina altura, salida limpia y lectura táctica, cualidades que lo posicionaron como una alternativa en la zaga para el amistoso frente a Guatemala y lo meten en la conversación de cara al Mundial 2026.

De promesa a realidad en Estudiantes

El zaguero, oriundo de General Pico, La Pampa, llegó al conjunto platense a préstamo desde el Inter de Milán y rápidamente se consolidó como titular en el esquema del equipo dirigido por Eduardo Domínguez. Con casi dos metros de estatura, Palacios ofrece una presencia dominante en el juego aéreo, pero también una notable capacidad para iniciar jugadas desde el fondo, algo cada vez más valorado en el fútbol moderno. Su impacto fue inmediato: no solo se afianzó en la última línea, sino que incluso relegó a Santiago Núñez, uno de los referentes del plantel, evidenciando su rápida adaptación y jerarquía competitiva.

Formación y recorrido

Su desarrollo futbolístico explica buena parte de sus virtudes actuales. Palacios debutó en Primera División en 2022 con Talleres de Córdoba, luego pasó por Independiente Rivadavia y captó la atención de los ojeadores del Inter, que decidió adquirir su ficha. Sin embargo, la falta de rodaje en el fútbol italiano lo llevó a buscar continuidad en préstamo, con un paso previo por Monza, hasta encontrar en Estudiantes el escenario ideal para potenciar su rendimiento.

Un dato clave en su formación es su pasado como enganche en divisiones inferiores, lo que explica su técnica depurada, capacidad de conducción y precisión en la salida desde el fondo. Posteriormente fue reconvertido a lateral izquierdo y, tras su crecimiento físico, terminó asentándose como marcador central, donde hoy despliega un perfil completo: anticipo, cobertura, juego aéreo y criterio en la distribución.

Proyección y apuesta de mercado

La convocatoria de Scaloni no solo valida su presente, sino que también potencia su proyección a futuro. En Estudiantes consideran seriamente ejecutar la opción de compra fijada en seis millones de dólares, entendiendo que su valor de reventa podría incrementarse significativamente si logra consolidarse en el plano internacional.

En un contexto donde la Selección busca variantes y renovación en la última línea, Palacios aparece como un perfil que encaja en la evolución del puesto: defensores con capacidad para iniciar juego, sostener duelos físicos y adaptarse a estructuras dinámicas. Su inclusión en la lista no solo representa un reconocimiento, sino también una señal de que su crecimiento dejó de ser promesa para convertirse en presente tangible dentro del radar albiceleste.

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