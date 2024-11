Alma Juniors se consagró campeón de la Copa Santa Fe de rugby

Alma Juniors.jpg El equipo conducido por Carlos Gonella, derrotó en la final a La Salle Jobson en Cabaña Leiva. gentileza prensa Rugby Alma Jrs

Para la escuadra de la ciudad de Esperanza hubo un try penal, más un try, una conversión y un penal del medio apertura Tomás Bruna, mientras que para el Jobson hubo un penal de Guido Micocci y un try de Alejandro Benítez. En el cotejo por el tercer puesto, CRAI derrotó a CRAR de Rafaela por 34 a 7. En los cruces de semifinales, Alma Juniors de Esperanza le ganó a CRAI por 18 a 13, y La Salle Jobson a CRAR de Rafaela por 20 a 13.

La alegría del capitán de Alma Juniors de Esperanza

"Estamos muy contentos, finales en nuestro club no se juegan siempre, entonces cuando se consigue estar en una definición tratamos de dar lo máximo para ganarla, a nosotros nos mueve el sentido de ganar todo lo que jugamos, y en este caso no fue la excepción. Un sacrificio lindo, un torneo diferente, por el horario, y por el formato de ser de tiempo reducido" le dijo Sebastián Massi a UNO Santa Fe.

El capitán de Alma Juniors aseguró que "tenemos un plantel que respondió muy bien, logramos ganar los dos partidos que jugamos, ante duros rivales, y estamos muy contentos por eso. Nosotros nos hicimos fuerte en lo de siempre, que es el scrum y el maul, jugamos mucho de fowards, y aprovechamos mucho nuestros quiebres para después terminar relanzando a los backs".

Alma Juniors.jpg El conjunto de la ciudad de Esperanza se impuso a La Salle 17 a 8, y en semifinales, a CRAI por 18 a 13. gentileza prensa Rugby Alma Jrs

El tercera línea esperancino destacó que "en semifinales le ganamos a CRAI, hicimos el mismo planteo de juego que en la final, priorizamos con la celula y por el eje, porque teníamos un poco de mayor tamaño, aprovechamos los quiebres y también pudimos hacer tries con el maul, y estamos muy contentos por el título y por haber podido plasmar en la cancha lo que nos pidieron los entrenadores".

Alma Juniors cerró un buen año al lograr mantenerse en el segundo nivel del TRL, y sobre esto el referente del conjunto albinegro sostuvo que "nosotros estamos en el medio de un proceso de cambio generacional, los jugadores más grandes jugamos este año más en reserva para darle lugar a los más chicos, y bueno, mantener la categoría, y terminar bien es un gran logro".

Síntesis:

La Salle Jobson 8- Alma Juniors de Esperanza 17

La Salle Jobson: Brian Rosillo, Andrés Ríos y Máximo Yuale; Juan Ignacio Grosso y Lautaro Alesso; Santiago Miretti, Martín Ferreyra y Husseim; Agustín Kohlbrener y Guido Micocci; Gonzalo Lege, Maximiliano Fournel, Emanuel Piris, Luciano Villafañe y Alejandro Benítez. Entrenador: Diego Coronel. Luego ingresaron: Ignacio Volpato, Tomás Gilabert, Damián González, Hirai, Lautaro Salcedo, Juan Ignacio Wisniewski, Franco Lanteri y Pelayo Biagioni.

Alma Juniors de Esperanza: Martín Roldán, Nicolás Sandobal y Joaquín Fernández; Alex Rista y Gastón Juárez; Franco Juárez, Mario Mosqueda y Sebastián Massi (capitán); Ignacio Roffinott y Tomás Burna; Michael Volpe, Alan Blanche, Luciano Wasprot, Juan Cazzullo y Lucas Widmer. Entrenador: Carlos Gonella. Luego ingresaron: Santiago Brega, Bruno Perroud, Genaro Chelini, Javier Longoni, Lautaro Ramírez, Maximiliano Henain, y Marcelo Heidegger.

Primer tiempo: 1´ try penal (A), 18´ penal Guido Micocci,

Segundo tiempo: 1´ try y conversión de Tomás Burna, 12´ try Alejandro Benítez, 15´ penal Tomás Burna.

Tarjeta amarilla: Nicolás Sandobal (A).

Referee: Fabián Prats (USR

Cancha: La Salle Jobson.