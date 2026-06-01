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Colón ya piensa en Bolívar: Medrán sigue de cerca a tres piezas claves

El Sabalero retomó los entrenamientos tras el empate frente a Almirante Brown y puso la mira en otro rival directo de la Zona A.

Ovación

Por Ovación

1 de junio 2026 · 08:32hs
Colón ya piensa en Bolívar: Medrán sigue de cerca a tres piezas claves

Prensa Colón

Después de rescatar un empate 1-1 ante Almirante Brown en Isidro Casanova, Colón no tuvo demasiado tiempo para detenerse en análisis. Este lunes, el plantel retomó los trabajos en el Predio 4 de Junio y comenzó a enfocarse en el próximo compromiso frente a Ciudad Bolívar, uno de los equipos revelación de la Zona A de la Primera Nacional.

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El encuentro se disputará el próximo domingo desde las 17 en el estadio Brigadier López y tendrá un valor especial en la lucha por los puestos de privilegio. Actualmente, el conjunto bonaerense suma un punto más que el Sabalero y viene de igualar 1-1 como local ante San Miguel.

Un duelo clave en la pelea de arriba entre Colón y Ciudad Bolívar

La igualdad conseguida en Isidro Casanova dejó a Colón a tres unidades del líder Deportivo Morón, por lo que el choque ante Bolívar aparece como una oportunidad ideal para seguir descontando terreno en la tabla.

El equipo de Ezequiel Medrán volvió a mostrar carácter para recuperarse de un resultado adverso y tras un espantoso primer tiempo, aunque otra vez se quedó con la sensación de que pudo haber sumado más.

Por eso, el objetivo pasa ahora por hacerse fuerte en Santa Fe y volver a sumar de a tres frente a un rival que se transformó en una de las grandes sorpresas del campeonato.

Rasmussen, bajo la lupa en Colón

Uno de los focos principales de atención durante la semana estará puesto en Federico Rasmussen.

El defensor central regresó a la titularidad frente a Almirante Brown luego de perderse el encuentro ante Mitre por una lesión en uno de sus tobillos. Sin embargo, durante gran parte del partido se lo observó con evidentes gestos de dolor y limitaciones físicas.

El propio futbolista reconoció después del encuentro que terminó con molestias importantes, por lo que el cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución antes de definir si podrá estar disponible para enfrentar a Bolívar.

La situación de Godoy y Bonansea en Colón

Otro de los jugadores que será monitoreado por el cuerpo médico es Matías Godoy. El volante ofensivo ingresó durante el segundo tiempo en Isidro Casanova y finalizó el encuentro con una molestia en una de sus rodillas, situación que encendió una señal de alerta en el cuerpo técnico.

Por el momento no trascendió la gravedad de la dolencia, aunque existe optimismo respecto a su recuperación para llegar sin inconvenientes al próximo compromiso.

En tanto que Alan Bonansea terminó con un golpe a la altura de la tibia, en una de sus piernas, y también habrá atención y cuidados especiales, en la previa del choque ante Ciudad Bolívar.

Lértora respondió y Barrios sigue limpio en Colón

Una de las noticias alentadoras para Medrán fue la respuesta física de Federico Lértora. El mediocampista venía de recuperarse de un pequeño desgarro en la zona de los aductores y trabajó de manera diferenciada durante gran parte de la semana previa al viaje a Buenos Aires. Sin embargo, pudo completar el partido y terminó siendo protagonista de una de las acciones más claras que tuvo Colón para quedarse con la victoria.

Además, tanto Rasmussen como Pier Barrios llegaron al encuentro con cuatro tarjetas amarillas y lograron evitar una nueva amonestación, por lo que continúan disponibles sin sanciones de cara al próximo compromiso.

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Con la expectativa puesta en las recuperaciones de Rasmussen y Godoy, Medrán arrancó una semana que puede resultar determinante para las aspiraciones de Colón en la Zona A.

El entrenador espera contar con todo el plantel a disposición para recibir a un Ciudad Bolívar que se consolidó entre los animadores del torneo.

La misión está clara: volver a ganar en el Brigadier López para mantenerse en la pelea por la punta y seguir alimentando la ilusión de regresar a la máxima categoría.

Colón Medrán Ciudad Bolívar
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