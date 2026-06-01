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Feriados de junio: cuántos fines de semana largo hay antes de las vacaciones de invierno

Este lunes comienza el sexto mes del año y muchos están esperando algún fin de semana largo por feriados para descansar

1 de junio 2026 · 08:46hs
Feriados de junio: cuántos fines de semana largo hay antes de las vacaciones de invierno

Feriados de junio: cuántos fines de semana largo hay antes de las vacaciones de invierno

Con la llegada de junio, muchos argentinos ya empiezan a mirar el calendario para organizar escapadas y descansos: antes de las vacaciones de invierno habrá feriados con dos fines de semana largos que permitirán realizar viajes cortos o disfrutar de unos días extras de descanso.

Además, el calendario oficial de feriados de 2026 contempla varios fines de semana largos durante el resto del año, incluyendo uno de cuatro días y otro de cuatro jornadas consecutivas en diciembre.

Los dos fines de semana largos antes de las vacaciones de invierno

El primero llegará en junio

Junio

Del sábado 13 al lunes 15 de junio

El descanso se producirá por el traslado del feriado correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que originalmente se conmemora el 17 de junio.

Será el primer fin de semana largo del invierno calendario y una oportunidad ideal para realizar una escapada de tres días.

Julio

Del jueves 9 al domingo 12 de julio

Será uno de los descansos más extensos de la primera mitad del año.

El esquema combinará el feriado inamovible del Día de la Independencia, el jueves 9 de julio, con el feriado puente turístico del viernes 10 de julio.

De esta manera, habrá cuatro días consecutivos de descanso para quienes no deban trabajar durante el feriado puente.

Cómo quedarán las vacaciones de invierno en cada provincia

Una vez finalizado el fin de semana largo de julio comenzará el receso escolar de invierno, que este año volverá a implementarse de manera escalonada para evitar la concentración masiva de turistas en los principales destinos del país.

Provincias que tendrán vacaciones del 6 al 17 de julio

Córdoba

Entre Ríos

Mendoza

San Juan

San Luis

Santa Fe

Provincias que tendrán vacaciones del 13 al 24 de julio

Catamarca

Chubut

Corrientes

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Tucumán

Provincias que tendrán vacaciones del 20 al 31 de julio

Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

Chaco

Santiago del Estero

La distribución escalonada es una práctica habitual dentro del sistema educativo argentino y también busca favorecer la actividad turística durante toda la temporada invernal.

LEER MÁS: Cuándo son las vacaciones de invierno 2026: provincia por provincia las fechas oficiales

Todos los fines de semana largos que quedan en 2026

Junio

Del sábado 13 al lunes 15 de junio.

Julio

Del jueves 9 al domingo 12 de julio.

Agosto

Del sábado 15 al lunes 17 de agosto.

Por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Octubre

Del sábado 10 al lunes 12 de octubre.

Por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre.

Por el Día de la Soberanía Nacional.

Diciembre

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre.

Será el fin de semana largo más extenso de lo que resta del año gracias al día no laborable del lunes 7 y al feriado de la Inmaculada Concepción de María del martes 8.

Los feriados que quedan en 2026

Feriados inamovibles

20 de junio

9 de julio

8 de diciembre

25 de diciembre

Feriados trasladables

15 de junio (por el 17 de junio)

17 de agosto

12 de octubre

23 de noviembre (por el 20 de noviembre)

Días no laborables

10 de julio

7 de diciembre

Un calendario ideal para planificar escapadas

Entre junio y julio habrá dos oportunidades consecutivas para realizar viajes cortos antes del inicio de las vacaciones de invierno. El fin de semana largo de junio ofrecerá tres días de descanso, mientras que el de julio se extenderá durante cuatro jornadas, convirtiéndose en uno de los más esperados del año para el turismo interno.

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