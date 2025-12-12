Almagro B se despidió en la quinta posición del Oficial A2 Los seis elencos que quedaron afuera de la semifinales del Oficial A2 juegan un certamen a una rueda para conocer la ubicación final en la edición 2025 12 de diciembre 2025 · 14:41hs

Los seis elencos que quedaron afuera de la semifinales del Torneo Oficial A2 juegan un certamen a una rueda para conocer la ubicación final en la edición 2025.

Centenario de Gálvez decidió no ser parte del mismo, con lo cual Almagro B, que venció a Macabi, aún debe quedar libre y tiene en las últimas jornadas la programación ante los galvenses, atesoró esa ubicación de privilegio.

Por ende, la formación de Alejandro Rippstein finalizó quinto en la grilla general de un certamen que el martes 16, a las 21.30, en el Roque Otrino, tendrá la final única por el título entre Colón y República del Oeste. REPOSICIONAMIENTO OFICIAL A2 - FECHA 5 Jueves 11 de diciembre CUST B 75 (Ignacio Guidi 25) - Santa Rosa 77 (Leandro Sasia 20) Almagro B 83 (Ezequiel Heinzen 27) - Macabi 76 (Alejo Saidler 23) Kimberley 20 - Centenario 0 TABLA DE POSICIONES Almagro B 10 (5-0); Santa Rosa 7 (3-1); Macabi, Kimberley y UNL 6 (2-2); CUST B 6 (1-4)