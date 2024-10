Alumni derrotó al SIC y jugará la final del Top 12 de la URBA

Apenas comenzado el encuentro, el conjunto de Tortuguitas se dispuso a atacar: a los treinta segundos, el apertura Díaz Luzzi intentó un drop a distancia que se fue desviado. Sin embargo, fue él mismo quien sumó tres penales seguidos y un try convertido, para irse al entretiempo 16 a 0 a arriba.Una anotación de Fuentes anulada por el TMO a partir de un forward-pass, y un penal errado por Pavlovsky formaron parte de los highlights de la primera etapa.

Luego, en el inicio del complemento, el cuadro de Boulogne intentó dar vuelta la historia con posesiones largas e intentos de sus delanteros en la mitad de la cancha. De esta forma, a los pocos minutos llegó el try del hooker Bottazzini. No obstante, después de varios errores de manejos de ambos lados, pasados los 20’ Alumni aprovechó la superioridad numérica que le generó la amarilla a Pavlovsky y apoyó dos tries en dos minutos. Desde ese momento, el partido bajó en intensidad durante un largo lapso, y recién subió en el último minuto con el try del descuento final de Mateo Albanese.

image.png En una de las semifinales del Top 12 de la URBA, Alumni derrotó al San Isidro Club por 30 a 21 en la Catedral.

Con este resultado, el próximo sábado 26 de octubre se jugará en el Club Atlético de San Isidro la final entre Alumni y Belgrano Athletic, lo que marcará la primera vez en la historia que se de este clásico en el cotejo decisivo.

Síntesis:

Alumni 30- San Isidro Club 21

Alumni: 1. Federico Lucca, 2. Tomás Bivort (C), 3. Bautista Vidal, 4. Manuel Mora, 5. Bernardo Quaranta, 6. Ignacio Cubilla, 7. Patricio Anderson, 8. Santiago Montagner, 9. Tomás Passerotti, 10. Joaquín Díaz Luzzi, 11. Santiago Pernas, 12. Franco Battezzati, 13. Tomás Cubilla, 14. Ramón Fuentes, 15. Santiago González Iglesias. Ingresaron: Santiago Alduncín, Máximo Castrillo, Tomás Rapetti, Cruz González Bibolini, Tobías Moyano, Filippo Testoni, Santiago Ambroa y Máximo Lamelas.

San Isidro Club: 1. Marcos Piccinini, 2. Ignacio Bottazzini, 3. Benjamín Chiappe, 4. Marcos Borghi, 5. Bautista Viero, 6. Andrea Panzarini, 7. Alejandro Daireaux, 8. Tomas Meyrelles, 9. Mateo Albanese, 10. Santiago Pavlovsky, 11. Nicanor Acosta, 12. Santos Rubio, 21. Carlos Pirán (C), 14. Justo Piccardo, 15. Bernabé López Fleming. Ingresaron: Franco Delger, Juan Pedro Olcese, Ricardo Macchiavello, Lucas Sommer.

Primer tiempo: 10´, 15´, 25’ penales de Díaz Luzzi, 34´ try de Díaz Luzzi convertido por él mismo (A).

Resultado parcial: SIC 0-16 Alumni

Segundo tiempo: 7´ try de Bottazzini convertido por Pavlovsky (S), 24´ try de Battezatti convertido por González Iglesias (A), 26´ try de Pernas convertido por González Iglesias (A), 39’ try de Mateo Albanese convertido por él mismo (S).

Amonestados: ST: 23’ Pavlovsky (S).

Referee: Tomás Bertazza (URBA)

Cancha: Club Atlético de San Isidro.