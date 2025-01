Ander Herrera, el objetivo de Boca que tuvo un cruce con Iker Muniain por River

Las negociaciones entre Athletic Bilbao y Boca por el mediocampista avanzan en buenos términos y, si no ocurre ningún imprevisto, Herrera podría cumplir su sueño de vestir la camiseta del "Xeneize", algo que remarcó en varias ocasiones.

Entre tanta evidencia de su afinidad con el club de La Ribera, ya sea a través de comentarios en redes sociales o en entrevistas donde destacó su admiración por la Bombonera y por íconos como Juan Román Riquelme, el episodio más llamativo de esta historia se dio en 2012, cuando compartió un cruce memorable con su entonces compañero Muniain, hoy en San Lorenzo.

El cruce viral entre Herrera y Muniain

Herrera publicó en sus redes: “Iker Muniain: 'Ander Herrera bostero!!!!' dale dale Boca!!!!". La respuesta de Muniain no tardó en llegar: “Y ya no dicen nada… no se escucha nada… les demostramos lo que es River en las malas”, en alusión a un cántico de la hinchada millonaria.

Este intercambio no solo reflejó la rivalidad entre ambos, sino que también dejó en claro la pasión de Herrera por Boca y su gusto por las “cargadas” a River, algo que ya había demostrado antes.

Además, en 2011, Herrera publicó comentarios que hicieron eco en la comunidad futbolera. El 26 de junio, día en que River perdió la categoría, escribió: “¿Alguien sabe dónde televisan el River-Belgrano? Saludos”. Poco después, añadió: “Gol de Pavone para River, impresionante ver llorar a los hinchas de River con ese gol, qué bonito es este deporte”.