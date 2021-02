Andrés Román se suma a Boca y Mauro Zárate entrenó normal

En esa posición están Leonardo Jara y Julio Buffarini, a ambos se le vence su contrato el 30 de junio de este año y no seguirán en la institución.

En tanto, en la práctica de este martes Mauro Zárate se entrenó en forma normal e hizo ejercicios regenerativos junto al resto de los que empataron ante Gimnasia 2-2 el domingo pasado. El delantero se retiró promediando el segundo tiempo por tener un dolor muy fuerte en su cadera pero anoche dio tranquilidad con un mensaje en su cuenta de Instagram: "Por suerte no fue nada grave, solo un mal movimiento en la caída que me provocó la abertura extrema de la cadera, que me impidió por el dolor seguir jugando"

El que también se entrenó con el resto fue el colombiano Jorman Campuzano, quien no estuvo entre los concentrados el fin de semana y este martes hizo fútbol en espacios reducidos junto a los que no jugaron ante Gimnasia.

En el tema incorporaciones se sigue esperando que el mediocampista Esteban Rolón llegue de Huracán, donde tiene una cláusula de salida de 500 mil dólares pero recién el 30 de junio, por lo que la dirigencia pide un millón de dólares para dejarlo ir ahora.

Por último, según informaron allegados al departamento de fútbol, Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo, se comunico con el chileno Gary Medel para gestionar su llegada con el pase en su poder a mitad de año. El volante de 33 años, que integra la selección de su país, tiene contrato con Bologna hasta el junio del 2022 y se tratará que pueda arreglar su salida un año antes de la finalización del mismo.