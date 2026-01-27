Uno Santa Fe | Ovación | Ángel Romero

Ángel Romero llega a Boca y ya palpita su nuevo desafío

Antes de viajar, habló del llamado de Riquelme y de su ilusión por jugar en Boca: Ángel Romero será el primer refuerzo del ciclo de Claudio Úbeda.

Ovación

Por Ovación

27 de enero 2026 · 10:11hs
Ángel Romero llega a Boca y ya palpita su nuevo desafío

Ángel Romero está a un paso de transformarse oficialmente en jugador de Boca. El delantero paraguayo emprendió viaje hacia Argentina para someterse a la revisión médica y firmar su contrato, mientras expresó su entusiasmo por iniciar una nueva etapa en uno de los clubes más exigentes y convocantes del continente.

Refuerzo de Boca: la palabra de Ángel Romero

Antes de subirse al avión, Ángel Romero dejó en claro su motivación por vestir la camiseta azul y oro. El atacante, de extensa trayectoria internacional, reconoció que el interés del club fue determinante para tomar la decisión.

El paraguayo reveló que el contacto se dio a través de Juan Román Riquelme, una gestión que aceleró las conversaciones y terminó de inclinar la balanza. Con experiencia en equipos de gran exposición, Romero aseguró que llega preparado para asumir el desafío deportivo y mediático que implica jugar en Boca.

El futbolista arribará al país para cumplir con los estudios médicos de rutina y luego estampar la firma de su vínculo, que será por un año con posibilidad de extenderse. De esta manera, se convertirá en la primera incorporación del ciclo de Claudio Úbeda para la temporada 2026. Desde el cuerpo técnico valoran su recorrido, jerarquía y versatilidad en ataque, características que encajan con la idea de sumar variantes ofensivas en un calendario que será exigente desde el inicio.

Objetivos deportivos y la mira en la Selección

Romero también hizo referencia a sus metas personales. Además de consolidarse en Boca, buscará recuperar ritmo competitivo tras un período de inactividad y mantenerse en consideración de la selección paraguaya.

El delantero reconoció que dialogó previamente con el entrenador Gustavo Alfaro, quien sigue de cerca la actualidad de los futbolistas que pueden integrar la lista para la próxima Copa del Mundo. En ese sentido, entiende que el rendimiento en un club de la magnitud de Boca puede ser una vidriera clave.

Boca piensa en lo que viene en el Torneo Apertura

Mientras se aguarda la llegada del atacante, Boca comenzó el Torneo Apertura con una victoria y el cuerpo técnico trabaja para ensamblar las nuevas piezas. No se descarta que Romero necesite algunos días de adaptación física antes de quedar a disposición. En paralelo, la dirigencia continúa activa en el mercado de pases y analiza nuevas posibilidades para reforzar el plantel. El objetivo es claro: construir un equipo competitivo que pueda pelear en todos los frentes durante la temporada.

Ángel Romero Boca Argentina
Noticias relacionadas
river vs gimnasia: duelo en el monumental para seguir en racha

River vs Gimnasia: duelo en el Monumental para seguir en racha

Los clubes que participarán de la Copa Ciudad de Recreo junto a Sergio Espíndola.

Se presentó la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Fernando Fleitas encabezó el lanzamiento de la Maratón en Coronda.

Se realizó la presentación oficial del Maratón en Coronda

racing recibe a central con urgencias tras un debut sin respuestas

Racing recibe a Central con urgencias tras un debut sin respuestas

Lo último

Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Golpe de calor: el Hospital Alassia alerta por el impacto de las altas temperaturas en niños

Golpe de calor: el Hospital Alassia alerta por el impacto de las altas temperaturas en niños

River vs Gimnasia: duelo en el Monumental para seguir en racha

River vs Gimnasia: duelo en el Monumental para seguir en racha

Último Momento
Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Golpe de calor: el Hospital Alassia alerta por el impacto de las altas temperaturas en niños

Golpe de calor: el Hospital Alassia alerta por el impacto de las altas temperaturas en niños

River vs Gimnasia: duelo en el Monumental para seguir en racha

River vs Gimnasia: duelo en el Monumental para seguir en racha

Adiós ATP, +13, +16: el Gobierno derogó el régimen de calificación de películas de 1984

Adiós ATP, +13, +16: el Gobierno derogó el régimen de calificación de películas de 1984

Se presentó la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Se presentó la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Ovación
Se realizó la presentación oficial del Maratón en Coronda

Se realizó la presentación oficial del Maratón en Coronda

La Salle Jobson comenzó la pretemporada en Cabaña Leiva

La Salle Jobson comenzó la pretemporada en Cabaña Leiva

Se presentó la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Se presentó la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Racing recibe a Central con urgencias tras un debut sin respuestas

Racing recibe a Central con urgencias tras un debut sin respuestas

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"