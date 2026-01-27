Ángel Romero llega a Boca y ya palpita su nuevo desafío

Antes de viajar, habló del llamado de Riquelme y de su ilusión por jugar en Boca: Ángel Romero será el primer refuerzo del ciclo de Claudio Úbeda.

Ángel Romero está a un paso de transformarse oficialmente en jugador de Boca. El delantero paraguayo emprendió viaje hacia Argentina para someterse a la revisión médica y firmar su contrato, mientras expresó su entusiasmo por iniciar una nueva etapa en uno de los clubes más exigentes y convocantes del continente.

Antes de subirse al avión, Ángel Romero dejó en claro su motivación por vestir la camiseta azul y oro. El atacante, de extensa trayectoria internacional, reconoció que el interés del club fue determinante para tomar la decisión.

El paraguayo reveló que el contacto se dio a través de Juan Román Riquelme, una gestión que aceleró las conversaciones y terminó de inclinar la balanza. Con experiencia en equipos de gran exposición, Romero aseguró que llega preparado para asumir el desafío deportivo y mediático que implica jugar en Boca.

El futbolista arribará al país para cumplir con los estudios médicos de rutina y luego estampar la firma de su vínculo, que será por un año con posibilidad de extenderse. De esta manera, se convertirá en la primera incorporación del ciclo de Claudio Úbeda para la temporada 2026. Desde el cuerpo técnico valoran su recorrido, jerarquía y versatilidad en ataque, características que encajan con la idea de sumar variantes ofensivas en un calendario que será exigente desde el inicio.

Objetivos deportivos y la mira en la Selección

Romero también hizo referencia a sus metas personales. Además de consolidarse en Boca, buscará recuperar ritmo competitivo tras un período de inactividad y mantenerse en consideración de la selección paraguaya.

El delantero reconoció que dialogó previamente con el entrenador Gustavo Alfaro, quien sigue de cerca la actualidad de los futbolistas que pueden integrar la lista para la próxima Copa del Mundo. En ese sentido, entiende que el rendimiento en un club de la magnitud de Boca puede ser una vidriera clave.

Boca piensa en lo que viene en el Torneo Apertura

Mientras se aguarda la llegada del atacante, Boca comenzó el Torneo Apertura con una victoria y el cuerpo técnico trabaja para ensamblar las nuevas piezas. No se descarta que Romero necesite algunos días de adaptación física antes de quedar a disposición. En paralelo, la dirigencia continúa activa en el mercado de pases y analiza nuevas posibilidades para reforzar el plantel. El objetivo es claro: construir un equipo competitivo que pueda pelear en todos los frentes durante la temporada.