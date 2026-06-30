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Violenta pelea en un hotel del macrocentro: un adolescente terminó herido en un brazo

Un adolescente de 17 años resultó herido tras pelea ocurrida en un hotel ubicado sobre avenida Rivadavia al 2800. La policía identificó a las personas involucradas en la agresión y la víctima fue trasladada en ambulancia al hospital Cullen

Juan Trento

Por Juan Trento

30 de junio 2026 · 09:27hs
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Hirieron a un adolescente en uno de sus brazos tras una pelea en un hotel del macrocentro 

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Hirieron a un adolescente en uno de sus brazos tras una pelea en un hotel del macrocentro 

Esta madrugada, por causas que son materia de investigación policial y judicial, un adolescente de 17 años resultó herido durante un violento episodio ocurrido en un hotel ubicado sobre avenida Rivadavia al 2800, en el macrocentro de la ciudad de Santa Fe.

El hecho fue advertido tras un llamado de alerta que motivó la intervención de efectivos de la Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe. Los agentes acudieron al Hotel Rivadavia, donde entrevistaron a una mujer de 34 años, identificada por sus iniciales I. R. C.

El testimonio

Según relató la mujer a los policías, momentos antes su pareja había mantenido una discusión con su hijo y, en ese contexto, el adolescente habría sido agredido por un grupo de vecinos.

La víctima, identificada como T. D. V., de 17 años, fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada en una ambulancia al hospital José María Cullen, donde recibió atención médica.

Los profesionales del servicio de Emergentología constataron que el joven presentaba una fractura en un brazo, aunque precisaron que el diagnóstico definitivo quedaba sujeto al resultado de los estudios radiológicos solicitados.

La investigación

Los efectivos informaron lo sucedido a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que dio intervención a la Fiscalía de Menores en turno.

Como primeras medidas, la fiscal ordenó la elaboración de un informe médico sobre el estado de salud del adolescente y dispuso la identificación de las personas presuntamente involucradas en la agresión, mientras avanza la investigación para esclarecer cómo se produjo el violento episodio.

• LEER MÁS: Una pelea entre dos mujeres en el hotel Rivadavia reveló que una de ellas hacía delivery de drogas

pelea Hotel macrocentro adolescente herido
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