Después de las dos jornadas especiales en junio, el mes de julio también promete descanso. Un repaso por los feriados que quedan en 2026

Cuánto falta para el próximo feriado y por qué llega con yapa

Está terminando junio, mes que ofreció la chance de dos jornadas de descanso. Una fue el lunes 15 de junio, ya que el feriado del 17 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel se trasladó. Así se formó un fin de semana de descanso de tres días.

Además, esa misma semana hubo otro feriado el día 20, producto del Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano. Es un feriado inamovible que este año cayó sábado por lo que no hubo un día de descanso adicional.

Al arrancar la rutina en el marco de una semana helada, vuelve a surgir una pregunta infaltable: ¿cuándo será el próximo feriado? ¿Hay en el horizonte chance de algún fin de semana largo?

La buena noticia es que julio, además de traer vacaciones de invierno para algunos sectores, trae un feriado que beneficiará a la mayoría. Y llega con yapa.

El feriado del 9 de julio y la yapa

El 9 de julio es feriado nacional en Argentina porque se conmemora el Día de la Independencia. Esta jornada es declarada inamovible por el calendario oficial, por lo que se respeta el día que cae. Este 2026, el 9 de julio cae jueves.

Cada 9 de julio es especial en el país porque se recuerda cuando en esa fecha del año 1816 el Congreso de Tucumán proclamó la independencia de las Provincias Unidas respecto de la Corona española.

Este año, incluso, el feriado llega con yapa ya que el gobierno nacional definió que el viernes 10 de julio será día no laborable. De este modo, habrá un fin de semana XL de cuatro días, del jueves al domingo.

Los feriados que quedan en el año

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (feriado trasladable)

Septiembre

Sin feriados nacionales.

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20)

Diciembre

Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos

Martes 8: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Viernes 25: Navidad (feriado inamovible)