Colón de San Justo no afloja y pisa fuerte en el Apertura Senior

El campeón Colón de San Justo aplastó por 3-0 a El Quillá, como local, y continúa a paso firme la defensa de su título en la Liga Senior.

El campeón vigente sigue mostrando credenciales. Colón de San Justo volvió a ganar con autoridad y mantiene su paso firme en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Santafesina Senior, luego de imponerse por 3-0 ante Náutico El Quillá en el marco de la cuarta fecha.

El conjunto rojiblanco ratificó su gran presente con otra actuación sólida, donde volvió a exhibir contundencia ofensiva y seguridad defensiva para mantenerse entre los protagonistas del certamen.

Una victoria construida con autoridad para Colón de San Justo

En condición de local, Colón de San Justo resolvió el partido con claridad gracias a los goles de Juan Lanzavecchia, Diego Maidana y Alejandro Zabala, en un encuentro donde logró marcar diferencias desde el juego y la efectividad.

El vigente campeón continúa demostrando que mantiene intacta la base futbolística y el espíritu competitivo que lo llevó a conquistar el título en la pasada temporada.

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Además de los buenos resultados, el equipo sanjustino viene sosteniendo un rendimiento regular en el inicio del campeonato, una señal positiva pensando en la pelea grande del Apertura.

Una fecha con muchos goles

La cuarta jornada del certamen Senior dejó varios resultados destacados y una buena cantidad de goles.

Entre los marcadores más resonantes apareció la goleada de Colón de Santa Fe sobre Deportivo Agua por 4-0, mientras que Ciclón Norte también tuvo una gran noche con el triplete de Hernán Loseco para vencer 3-0 a Villa Dora.

Además, Sportivo Guadalupe superó 3-0 a Deportivo Santa Rosa, Los Juveniles derrotaron 3-0 a San Cristóbal y Defensores de Alto Verde festejó ante CCyD El Pozo por 2-1.

Por su parte, Unión igualó sin goles frente a Sanjustino, mientras que Nuevo Horizonte y San Lorenzo tampoco pudieron sacarse diferencias.

El campeón quiere seguir marcando el camino

Con apenas cuatro fechas disputadas, Colón de San Justo ya empieza a perfilarse como uno de los equipos a vencer en la categoría Senior.

La experiencia de varios de sus futbolistas, sumada a la confianza que le dio el título obtenido la temporada pasada, convierten al elenco sanjustino en uno de los candidatos naturales a pelear nuevamente arriba.

Y por lo mostrado en este comienzo de campeonato, el campeón parece decidido a defender la corona con la misma autoridad con la que cerró el 2025.