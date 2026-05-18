Unión, el equipo más peligroso de la fase regular del Apertura

Aunque su camino terminó en los cuartos de final, Unión cerró la fase regular del Apertura como el equipo que más daño causó

Mientras la atención del Apertura ya está puesta en la final entre Belgrano y River , los números todavía siguen dejando señales de lo que fue la campaña de Unión y hay un dato que sobresale del resto: terminó siendo el equipo más peligroso de toda la fase regular.

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La ilusión rojiblanca se frenó en cuartos de final, pero el recorrido dejó una identidad muy marcada. Unión fue un equipo agresivo, vertical y con una idea ofensiva sostenida durante gran parte del torneo. Algo que ahora también respaldan las estadísticas.

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Unión, el más peligroso de todos

Según el relevamiento de DataMoroni, el conjunto santafesino lideró el ranking de “amenaza ofensiva” de la LPF 2026. Terminó primero en una tabla que combina goles, xG, remates, toques en el área, centros y ataques profundos. Detrás quedaron River y Rosario Central.

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El dato no es menor: Unión convirtió 24 goles, generó un xG de 22.53 y fue el equipo que más remató de todo el campeonato con 231 intentos. Además, mostró una característica muy marcada en su manera de atacar: jugar ancho y castigar constantemente con centros al área. Nadie cargó tanto por afuera ni sostuvo tanto volumen ofensivo desde las bandas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DataMoroni/status/2055662184118489257&partner=&hide_thread=false Para ordenarlos armamos un score propio: índice ponderado de seis señales ofensivas, con el xG y la presencia en área concentrando el peso.



El ranking en la LPF 2026:

1 Unión

2 River Plate

3 Rosario Central

4 Argentinos Juniors

5 Boca Juniors pic.twitter.com/ZfiAuZ6mq5 — DataMoroni (@DataMoroni) May 16, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DataMoroni/status/2055662190896484630&partner=&hide_thread=false El score: un índice propio de DataMoroni que pondera seis señales ofensivas —xG, toques en área, ataques en profundidad, goles, centros y remates—.



No suma todo por igual: el xG y la llegada al área pesan más, por ser señales de peligro real por encima del volumen bruto. A… pic.twitter.com/uzhOFnSsjV — DataMoroni (@DataMoroni) May 16, 2026

Ese perfil ofensivo fue una constante durante el ciclo y explicó gran parte de su protagonismo en el torneo. Unión llegaba, empujaba y acumulaba situaciones. Muchas veces sometiendo a los rivales desde la insistencia. Claro que también apareció el detalle que terminó costándole caro: no todo lo que generó logró transformarlo en gol. En partidos cerrados, especialmente en instancias decisivas, esa falta de contundencia terminó marcando diferencias.

Aun así, el balance deja un dato fuerte y difícil de ignorar: el Tate fue el equipo que más daño generó en la fase regular. Y en un fútbol argentino cada vez más parejo, no es un detalle menor.