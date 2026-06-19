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Apertura A2: El Quillá quedó a un triunfo de volver a la elite

El Quillá pisó fuerte en el Raúl González de Laguna Paiva, donde venció a Alumni por 67-56 y quedó a un paso del ascenso en el Apertura A2.

Ovación

Por Ovación

19 de junio 2026 · 07:25hs
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Apertura A2: El Quillá quedó a un triunfo de volver a la elite

En un totalmente colmado gimnasio Raúl González de Laguna Paiva, Náutico El Quillá superó a Alumni por 67 a 56, en la primera final del Apertura A2.

La semana entrante en el Coloso del Lago buscará cristalizar el objetivo, recordando que el campeón de este certamen tiene derecho a jugar en la elite el Prefederal 2026.

Síntesis de Alumni y El Quillá

ALUMNI 56: Alvaro Motura 13, Federico Arnodo 7, Bautista González 0, Nicolás Fernández 0, Juan Torren 21 (FI) Luciano Torren 10, Felipe Britez 0, Iván Bulacio 3, Eric Bulacio 2. DT: Fernando Schulz.

EL QUILLÁ 67: Agustín Alvarez 12, Joaquín Milese 17, Victorio Lione 3, Ignacio Locher 6, Jeremías Quirelli 0 (FI) Gerónimo Pérez 0, Gerónimo Rocha 0, Pedro Yost 11, Nicolás Faccioli 0, Juan Constanzo 14, Esteban Izaguirre 4. DT: Víctor Cepeda.

Parciales: 8-13, 24-36 y 38-49.

Árbitros: Romina Morales, Sergio Quinteros y José Rodríguez.

Cancha: Raúl González.

El Quillá Apertura Alumni
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