En un totalmente colmado gimnasio Raúl González de Laguna Paiva, Náutico El Quillá superó a Alumni por 67 a 56, en la primera final del Apertura A2.
Apertura A2: El Quillá quedó a un triunfo de volver a la elite
El Quillá pisó fuerte en el Raúl González de Laguna Paiva, donde venció a Alumni por 67-56 y quedó a un paso del ascenso en el Apertura A2.
Por Ovación
La semana entrante en el Coloso del Lago buscará cristalizar el objetivo, recordando que el campeón de este certamen tiene derecho a jugar en la elite el Prefederal 2026.
Síntesis de Alumni y El Quillá
ALUMNI 56: Alvaro Motura 13, Federico Arnodo 7, Bautista González 0, Nicolás Fernández 0, Juan Torren 21 (FI) Luciano Torren 10, Felipe Britez 0, Iván Bulacio 3, Eric Bulacio 2. DT: Fernando Schulz.
EL QUILLÁ 67: Agustín Alvarez 12, Joaquín Milese 17, Victorio Lione 3, Ignacio Locher 6, Jeremías Quirelli 0 (FI) Gerónimo Pérez 0, Gerónimo Rocha 0, Pedro Yost 11, Nicolás Faccioli 0, Juan Constanzo 14, Esteban Izaguirre 4. DT: Víctor Cepeda.
Parciales: 8-13, 24-36 y 38-49.
Árbitros: Romina Morales, Sergio Quinteros y José Rodríguez.
Cancha: Raúl González.