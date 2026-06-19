Franco García, con todo listo para ser refuerzo de Colón

El extremo cordobés se convertirá en la primera incorporación sabalera para la segunda parte de la Primera Nacional. Tras superar la revisión médica, rubricará su vínculo y comenzará a trabajar bajo las órdenes de Ezequiel Medrán.

Colón comienza a mover el mercado de pases y ya tiene prácticamente asegurada a su primera cara nueva. Se trata de Franco García, extremo de 28 años que llegará el próximo lunes a Santa Fe para realizarse los estudios médicos, firmar su contrato y ponerse a disposición de Ezequiel Medrán en el Predio 4 de Junio.

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El atacante desembarcará en el Sabalero después de un recorrido que lo llevó desde Racing de Córdoba hasta el fútbol chileno, pasando recientemente por San Martín de Tucumán y Newell's Old Boys.

Con su llegada, Colón suma una variante ofensiva para afrontar la segunda rueda de la Zona A de la Primera Nacional, donde pelea por mantenerse en puestos de Reducido y acercarse a los líderes del campeonato.

Franco García, un futbolista con experiencia y recorrido para Colón

Nacido el 4 de junio de 1997 en Córdoba, García realizó toda su formación en Racing de Córdoba, donde debutó profesionalmente en 2015 y fue protagonista de una de las etapas más exitosas de la institución.

Con la Academia disputó competencias como el Torneo Federal B, el Regional Amateur y el Federal A, acumulando tres ascensos y consolidándose como uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel.

Su rendimiento le permitió dar el salto al exterior en 2023 para incorporarse a Cobresal de Chile. Allí disputó 75 encuentros, marcó 10 goles, brindó ocho asistencias y tuvo participación tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana.

Además, fue una pieza importante del equipo que terminó como subcampeón de la Primera División chilena en la temporada 2023.

Los números que convencieron a Colón

Luego de su experiencia en Chile, García recaló en San Martín de Tucumán durante 2025, donde mostró una de las mejores versiones de su carrera. En la Primera Nacional disputó 27 partidos, convirtió cinco goles y entregó una asistencia, transformándose en una pieza importante del conjunto tucumano.

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Su buen rendimiento derivó en la posibilidad de regresar a Primera División a comienzos de 2026, cuando Newell's lo incorporó a su plantel. En el Torneo Apertura sumó ocho encuentros y anotó un gol.

A lo largo de su carrera profesional acumula 177 partidos, 23 goles y 10 asistencias, números que reflejan una trayectoria sólida y una importante experiencia pese a desempeñarse en una posición donde el desequilibrio individual resulta determinante.

Con la llegada de Franco García prácticamente cerrada, la dirigencia rojinegra ahora enfocará sus esfuerzos en los otros puestos considerados prioritarios por Medrán: un centrodelantero, un volante creativo y un marcador central, con el objetivo de potenciar un plantel que buscará ser protagonista en la segunda mitad de la temporada.