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Ritmo de ríos y juegos: Canticúenticos se reencuentra con su público santafesino en HUB

Canticuénticos se presentará en HUB el viernes 17 de julio . Las entradas están a la venta a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos).

18 de junio 2026 · 09:22hs
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 Canticuénticos se presentará en HUB el viernes 17 de julio

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 Canticuénticos se presentará en HUB el viernes 17 de julio

Canticuénticos, el reconocido grupo argentino de música para las infancias y familias, presenta sus canciones más queridas y nuevo material. Con más de 18 años de trayectoria, han recorrido América Latina y España, realizando más de 2000 shows con una propuesta original, que combina diversión con emociones profundas, convocando a toda la familia para cantar, jugar y bailar a través de la música en vivo, el humor, la poesía y la emoción.

Puntos de venta

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

Canticuénticos
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