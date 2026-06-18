Canticuénticos, el reconocido grupo argentino de música para las infancias y familias, presenta sus canciones más queridas y nuevo material. Con más de 18 años de trayectoria, han recorrido América Latina y España, realizando más de 2000 shows con una propuesta original, que combina diversión con emociones profundas, convocando a toda la familia para cantar, jugar y bailar a través de la música en vivo, el humor, la poesía y la emoción.
Ritmo de ríos y juegos: Canticúenticos se reencuentra con su público santafesino en HUB
Canticuénticos se presentará en HUB el viernes 17 de julio . Las entradas están a la venta a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos).
18 de junio 2026 · 09:22hs
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NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
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NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
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Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453
Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446
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