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Brasil no quiere dejar dudas: obligado a ganar ante Haití para acomodarse en el Grupo C

La Verdeamarela igualó con Marruecos en su debut y necesita sumar de a tres en Philadelphia para no complicar su clasificación. Haití, por su parte, intentará dar el golpe ante uno de los candidatos al título.

Ovación

Por Ovación

19 de junio 2026 · 07:49hs
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Brasil no quiere dejar dudas: obligado a ganar ante Haití para acomodarse en el Grupo C

Brasil afrontará este viernes un partido determinante en su camino por el Mundial 2026. Desde las 21.30, en el Philadelphia Stadium, se enfrentará a Haití por la segunda fecha del Grupo C, con la necesidad de conseguir una victoria que le permita encaminar su clasificación a la próxima ronda.

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti no tuvo el estreno esperado en la Copa del Mundo. Pese a llegar como uno de los grandes favoritos, apenas pudo rescatar un empate 1-1 frente a Marruecos, resultado que lo dejó obligado a ganar para evitar llegar con presión a la última jornada de la fase de grupos.

Brasil necesita reaccionar

Más allá de haber mostrado pasajes interesantes en su debut, Brasil dejó algunas dudas en su funcionamiento colectivo y pagó caro algunas desatenciones defensivas. Por eso, el duelo ante Haití aparece como una oportunidad ideal para recuperar confianza y reafirmar su candidatura al título.

Ancelotti apostaría nuevamente por una formación cargada de talento, con Vinicius Júnior, Raphinha y Lucas Paquetá como principales referencias ofensivas, mientras que Casemiro seguirá siendo el encargado de aportar equilibrio en la mitad de la cancha.

Sin embargo, el experimentado volante y el defensor Roger Ibáñez deberán jugar con precaución, ya que ambos fueron amonestados frente a Marruecos y una nueva tarjeta amarilla los dejaría fuera del encuentro de la tercera fecha.

Haití sueña con la hazaña

Del otro lado estará una selección haitiana que cayó por la mínima diferencia ante Escocia en el estreno, pero que dejó una imagen competitiva y generó varias situaciones para llevarse algo más que una derrota.

Consciente de las diferencias jerárquicas que existen entre ambos planteles, el equipo conducido por Sébastien Migné buscará sostener el orden defensivo y aprovechar los espacios que pueda encontrar de contragolpe para intentar sorprender a una potencia mundial.

Para Haití, sumar al menos un empate representaría un resultado histórico y le permitiría llegar con posibilidades a la última fecha del grupo.

Probables formaciones de Brasil y Haití

Brasil: Alisson; Roger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Igor Thiago y Rapinha. DT: Carlo Ancelotti.

Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Romain Adé, Houboulang Mendes Delcroix; Martin Expérience, Dany Jean Jacques, Jeff Bellegarde, Louicius Don Deedson, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot, Wilfried Isidor. DT: Sébastien Migné.

Hora: 21:30.

Árbitro: Alejandro José Hernández (ESP).

Estadio: Philadelphia Stadium.

TV: TyC Sports.

Brasil Haití Mundial
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