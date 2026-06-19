Rafaela ya palpita la presentación del Turismo Carretera

Este fin de semana la máxima categoría del automovilismo nacional llega retorna al histórico Templo de la Velocidad de Rafaela tras un año de ausencia y ya se palpita una competencia especial.

El Turismo Carretera regresa al Templo de la Velocidad de la ciudad de Rafaela.

Este fin de semana se viene la fecha 7 de la temporada de Turismo Carretera y lo hará con el retorno a un circuito histórico: “El Templo de la Velocidad” de Rafaela. Tras un año de ausencia, la máxima categoría del automovilismo nacional se presenta en el óvalo “Ciudad de Rafaela” con una competencia de carácter especial: la Carrera de los Millones.

La última edición de la Carrera de los Millones en Rafaela fue el 16 de junio de 2024 y el ganador fue Esteban Gini, con un Toyota Camry. La primera carrera, en 1953, fue ganada por Juan Gálvez y el más ganador, con 3 festejos, es el tandilense y ya ex piloto Fabián Acuña.

De los 55 pilotos anotados para esta edición número 41 en la historia del mítico circuito santafesino, habrá 4 que buscarán llegar a su tercer triunfo en Rafaela: Matías Rossi (Toyota Camry) que ganó con Chevrolet en 2007 y 2012; ChristianLedesma (Chevrolet Camaro) que venció en 2014 y 2021; el campeón vigente Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) que festejó en 2019 y 2022 y MarianoWerner (Ford Mustang) que le dio la victoria a su marca en 2016 y 2023.

Mientras tanto, José Manuel Urcera (Toyota Camry) llega como puntero con 184,5 puntos y el lote de los 12 que hoy por hoy estarían clasificando a la Copa de Oro lo completan: Jonathan Castellano (Dodge Challenger) 175,5; MauricioLambiris (Ford Mustang) 167; Otto Fritzler 163,5: Matías Rossi (Toyota Camry) 162; Facundo Chapur (Torino), ganador de la última fecha en Alta Gracia, 156,5; Hernán Palazzo (Toyota Camry) 155; Mariano Werner (Ford Mustang) 135,5; Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) 134,5; Juan Tomás Catalán Magni (Toyota Camry) 129; Diego Azar (Mercedes Benz) 128,5 y Elio Craparo (Ford Mustang) con 121,5.

Acuña sigue siendo el máximo ganador

El historial del autódromo de Rafaela marca que Fabián Andres Acuña sigue siendo quien más carreras de TC ganó en dicho escenario. El tandilense lo hizo en tres oportunidades. Una de ellas fue con Ford y las otras con Chevrolet.

Al ser consultado sobre el significado de correr en el circuito rafaelino, el de Tandil señaló: “A mí Rafaela siempre me gustó porque es donde se anda rápido. Es especial y lo comparo como ganar en Buenos Aires. Hacerlo en esos lugares es increíble, tiene algo especial".

Manuel Urcera llega como puntero del campeonato y será protagonista de la séptima fecha del calendario.

En el circuito de Rafaela han ganado más de 30 pilotos y a la fecha Fabian Acuña sigue siendo el más ganador con tres finales ( 1993, 1997, 1999). En cuanto a lo que le provoca ese dato, el tandilense expresó: “Me genera una alegría y es una satisfacción por haber ganado con las dos marcas y por seguir vigente en una lista de nombres muy importantes” .

El cronograma de actividades en Rafaela

El Turismo Carretera se presenta en Rafaela, Santa Fe, en la séptima fecha del Calendario 2026 de la categoría más atractiva del automovilismo nacional. La prueba será en el Autódromo Ciudad de Rafaela, el fin de semana del 20 y 21 de junio.

-Sábado 20 de junio:

11:05 a 11:25: 1er. Entrenamiento (Grupo B)

11:30 a 11:50: 1er. Entrenamiento (Grupo A)

13:35 a 14:05: 2do. Entrenamiento (Grupo B)

14:10 a 14:40: 2do. Entrenamiento (Grupo A)

16:06 a 16:14: Clasificación (2do Cuarto)

16:18 a 16:26 horas. Clasificación (3er Cuarto)

16:30 a 16:38: Clasificación (4to Cuarto)

16:42 a 16:50: Clasificación (1er Cuarto)

-Domingo 21 de junio

10:10: 1ra. Serie a 5 vueltas.

10:35: 2da. Serie a 5 vueltas.

11:00: 3ra. Serie a 5 vueltas.

13:55 a 14:45: FINAL TC, a 30 vueltas ó 50 minutos máximo.